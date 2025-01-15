Старый Новый год: почему его называют “старым” и как завершить праздничный цикл

Старый Новый год — это уникальный праздник, который отмечается 14 января. Он связан с переходом от старого календаря (Юлианского) к новому (Григорианскому). Именно поэтому в некоторых странах празднуют этот день как продолжение Нового года.

Традиции старого Нового года

Колядки

В старину люди считали, что Новый год будет счастливым, если проводить старый как можно веселее. Именно так появилось выражение «Как встретишь Новый год, так его и проведешь». А вечером 13 января молодые люди надевали маски и выходили колядовать — но только до полуночи, пока на улице еще не разгулялась нечистая сила.

Застолья

Сейчас старый Новый год празднуют так же, как и Новый год: красиво наряжаются, накрывают на стол и зовут гостей!

Желания

Считается, что в этот день можно сделать то, что человек не успел сделать в ночь на 1 января. Например, поздравить друзей и близких с праздником или загадать желание. Для этого нужно написать его на бумажке, которую затем сжечь и бросить в бокал с шампанским (по традиции). Или обменяться подарками: их можно положить под елку, которую принято разбирать как раз после этого праздника.

Вареники с сюрпризами

Традиция колядовать на старый Новый год сохранилась только в некоторых деревнях, зато другой обычай праздника дошел и до наших дней. Как и раньше, многие люди готовят вареники с сюрпризами.

Раньше их лепили всей семьей и в некоторые клали различные небольшие предметы. С их помощью гадали на то, каким будет следующий год. Например, если в варенике попалась фасоль, значит, семью ждет пополнение, а если вареник оказался сладким — то наступит «сладкая жизнь».

Кутья

Одним из главных блюд на столе часто является щедрая кутья — каша из цельных зерен пшеницы (или другой крупы) с добавлением меда, мака, орехов, сухофруктов и других сладостей. Чем богаче кутья, тем, согласно поверьям, благополучнее будет наступающий год.

Посевание

Еще одна традиция, связанная со Старым Новым годом, — это «посевание». Утром 14 января дети и молодежь ходят по домам, «посевая» зерном (пшеницей, рожью, овсом) и желая хозяевам здоровья, счастья и достатка в новом году. В ответ «посевальщиков» принято одаривать сладостями, деньгами или другими угощениями. Считается, что чем больше «посевальщиков» побывает в доме, тем удачнее сложится год.

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