Экономика Бизнес Олимпийский стадион Монреаля: новый купол над старыми долгами
Олимпийский стадион Монреаля: новый купол над старыми долгами

Виктория Христова Янв 13, 2026 Бизнес, Новости, Новости провинции Квебек, Экономика

Олимпийский стадион Монреаля начал 2026 год так же, как Игры 1976-го: под строительством и без крыши. Квебек выделил 870 миллионов долларов на замену порванной в 20 000 мест кровли, угрожавшей закрыть арену. Дополнительно — 20 миллионов на звук, 28,6 миллиона на электрику.

 

«Большой О» против гравитации

Французский архитектор Роджер Тайльбер спроектировал «концепт», а не здание: 56 000 мест, 165-метровая наклонная башня, кабельный купол. Инженер Макгилла Даниэле Маломо называет крышу «кошмаром» для квебекского климата: первый купол доделали в 1987-м, тефлоновый 1998-го не выдерживал трёх сантиметров снега. «Это статуя, а не здание», — говорит он.

Новый купол: надежда на 50 лет

К 2028 году завершится реконструкция: непрозрачный купол с прозрачным периметром поднимут на кабелях с внутренних башен. Техническое кольцо (38 сегментов) уже монтируют для вентиляции, света, акустики. Надир Гуэнфуд, вице-президент проекта, уверяет: всё по графику и бюджету. «Мы продумали всё тщательно».

Экономика: миф или реальность?

Экономист Брэдбери скептичен: стадионы не окупаются, несмотря на обещания. Монреальский объект вряд ли притянет крупные события без люксовых лож. Снос оценивают в 2 миллиарда долларов. Heritage Montreal настаивает на сохранении: символ skyline’а, память поколений.

Стоит ли спасать?

Сторонники видят в реконструкции шанс на круглогодичную арену с утроенной выручкой. Критики напоминают о долгах 1976-го, оплаченных за 30 лет. Маломо верит: обслуживание стабилизирует расходы. Бумбару добавляет: сносить значимые здания потом жалеют.

Стадион остаётся крупнейшей ареной Квебека, иконическим силуэтом города. Новый купол — попытка превратить «Большой Долг» в рабочий актив, но споры о целесообразности продолжатся.

 

