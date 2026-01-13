Monster Moods: монстрики, которые учат детей говорить о чувствах

В Квебеке и по всей Канаде запускается настольная игра Monster Moods — инструмент для детей 3–9 лет, помогающий выражать эмоции через игру. 30 маленьких монстриков, каждый со своей уникальной эмоцией, учат малышей рассказывать о пережитом без стыда — даже когда слов не хватает.

Монстры против молчания

Игру создал Даниэль Жасмин, директор некоммерческой организации STOP Cyberviolences, в партнёрстве с парижскими специалистами Centres Relier. Цель проста: дать детям навык делиться чувствами с раннего возраста, чтобы они могли говорить об этом всю жизнь. «Дети должны знать: говорить об intimidation или дискриминации — нормально», — подчёркивает Жасмин.

Игра начинается с вопроса «Как прошёл твой день?». Дети выбирают монстрика, отражающего их настроение, и двигают его по игровым полям: школа, дом, площадка, цифровое пространство. Взрослые помогают осмыслить ситуацию, задавая вопросы о чувствах персонажей.

Канадский дебют в Монреале

Concordia University Innovation Lab распространяет игру бесплатно по школам, больницам и детсадам, начиная с Квебека. Первой протестировала Pierre Elliott Trudeau Elementary School в Монреале. Директор Таня Альварес видит в ней идеальный способ помочь детям говорить: «Болезнь, ссора на перемене, проблема дома — пусть рассказывают через игру».

Зачем это нужно

Буллинг, онлайн-хищники, детские суицидальные мысли — глобальные проблемы, где молчание становится первым звеном цепи. Monster Moods учит детей доверять взрослым даже в мелочах: «Взрослый готов помочь». Исследователи подтверждают: ранний навык выражения эмоций формирует устойчивость на всю жизнь.

Игра показывает реальные места риска — школьный двор, домашняя комната, интернет — и безопасный способ их обсудить. Монстрики становятся мостом между детским миром чувств и взрослым пониманием.

В эпоху, когда дети всё чаще молчат о своих переживаниях, Monster Moods — простое, но мощное решение. Игра учит не только говорить, но и слушать — и взрослых, и маленьких.

