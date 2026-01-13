Рынок элитной недвижимости Квебека 2025: рекорды при торможении

Экономическая неопределённость, вызванная тарифами Трампа, охладила аппетиты квебекских магнатов к большим сделкам с люксовой недвижимостью. «Рынок горячий, но с марта все «втянули плечи»», — отмечает брокер люкса Жорж Бардаги из RE/MAX du Cartier G.B. Осторожность держалась весь год, но число сделок и медианные цены не упали — наоборот, достигли новых высот.

Рекордные сделки 2025 года

Топ-10 превысили 7 миллионов долларов (минимум — против 9 миллионов годом ранее). Лидер — 28,5 миллиона за особняк в Lac-Tremblant-Nord (Laurentides): 50 комнат, 6 спален, 10 ванных, лифт. Продажа длилась с 2022-го (старт — 39,9 миллиона), купила техасская компания.

Golden Square Mile (Ville-Marie) доминирует кондо: три топовых сделки в Résidences Four Seasons на rue de la Montagne — 8,45 миллиона за лидерский пентхаус. Остальные фавориты — Westmount, Outremont, Estrie (4 сделки, максимум 14,5 миллиона в часе от Sherbrooke).

Québec не пробился в топ: максимум 4,85 миллиона в Lac-Beauport.

За 10 лет: +100% к ценам, +15–25% к доходам

APCIQ фиксирует удвоение медианных цен домов при росте доходов на 15–25%. Люкс держится: готовые к заселению резиденции уходят быстрее.

Прогноз 2026: осторожный оптимизм

Бардаги ожидает активности первых покупателей (300–800 тысяч долларов), чувствительных к ставкам Банка Канады (4 снижения в 2025-м). Royal LePage:全省 +7% (485 138 долларов), Grand Montréal +5% (676 725 долларов).

Тарифы Трампа сдерживают элиту, но средний класс, подогретый ставками, поддержит рынок. Люкс стабилен, но ждёт ясности.

