Кризис в Saint-Ubalde: единственный детский сад закрывается

Жители сельской общины Saint-Ubalde, в двух с половиной часах езды от Монреаля, встретили 2026 год трагическим известием: их единственный общественный детский сад CPE Les Petites pousses объявил о закрытии 12 января. 19 семей и 21 ребёнок остаются без места для ухода за детьми, ещё 20 малышей ждут в очереди.

«Наш мир рухнул»

«Это как будто наш мир внезапно рухнул», — поделилась Сэнди Дешамps, чей ребёнок ходит в CPE. Родители в панике: в понедельник нужно возвращаться на работу, а детского сада нет. «Куда девать детей?» — спрашивает Марием Ксаер, мать и глава правления сада.

Закрытие вызвано уходом двух воспитательниц. Чтобы продолжить работу, центру срочно нужны три новых сотрудника на полный день. «Наша мечта — пять человек», — признаёт член правления Натали Жингра.

Удар по местной экономике

Родители опасаются цепной реакции: до 40 предприятий в районе Portneuf могут пострадать. Сотрудники будут вынуждены брать отпуска или не выходить на работу, чтобы присматривать за детьми. Ближайшие альтернативные сады — за 30 минутами езды, и мест там может не хватить для всех пострадавших семей.

Хроническая проблема Квебека

История Saint-Ubalde — типичный пример кризиса дошкольного образования в провинции. Дефицит квалифицированных воспитателей, низкие зарплаты и тяжёлые условия труда вынуждают специалистов покидать профессию. Малые сельские сообщества страдают особенно сильно: один закрытый сад парализует всю местную экономику.

Проблема Масштаб в Saint-Ubalde Детей без сада 21 Семей затронуто 19 В очереди 20 Предприятий под ударом ~40

Жители требуют срочной помощи от властей Portneuf и министерства семьи Квебека. Без быстрого решения кризис в Saint-Ubalde может стать примером для десятков других малых общин провинции.

