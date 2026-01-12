Кризис в Saint-Ubalde: единственный детский сад закрывается

«Наш мир рухнул»
«Это как будто наш мир внезапно рухнул», — поделилась Сэнди Дешамps, чей ребёнок ходит в CPE. Родители в панике: в понедельник нужно возвращаться на работу, а детского сада нет. «Куда девать детей?» — спрашивает Марием Ксаер, мать и глава правления сада.
Закрытие вызвано уходом двух воспитательниц. Чтобы продолжить работу, центру срочно нужны три новых сотрудника на полный день. «Наша мечта — пять человек», — признаёт член правления Натали Жингра.
Удар по местной экономике
Родители опасаются цепной реакции: до 40 предприятий в районе Portneuf могут пострадать. Сотрудники будут вынуждены брать отпуска или не выходить на работу, чтобы присматривать за детьми. Ближайшие альтернативные сады — за 30 минутами езды, и мест там может не хватить для всех пострадавших семей.
Хроническая проблема Квебека
История Saint-Ubalde — типичный пример кризиса дошкольного образования в провинции. Дефицит квалифицированных воспитателей, низкие зарплаты и тяжёлые условия труда вынуждают специалистов покидать профессию. Малые сельские сообщества страдают особенно сильно: один закрытый сад парализует всю местную экономику.
|Проблема
|Масштаб в Saint-Ubalde
|Детей без сада
|21
|Семей затронуто
|19
|В очереди
|20
|Предприятий под ударом
|~40
Жители требуют срочной помощи от властей Portneuf и министерства семьи Квебека. Без быстрого решения кризис в Saint-Ubalde может стать примером для десятков других малых общин провинции.
