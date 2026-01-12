Экономика Квебека входит в 2026 год с ощущением зыбкой почвы под ногами

Экономика Квебека входит в 2026 год с ощущением зыбкой почвы под ногами — неопределённость висит в воздухе, и её главная причина по-прежнему исходит из-за океана, из Соединённых Штатов. Несмотря на робкие попытки диверсифицировать экспорт в другие регионы, зависимость от американского рынка остаётся подавляющей.

«США — наш основной рынок, и это никуда не делось», — подчёркивает главный экономист Desjardins Джимми Жан. Провинция пока не преодолела шок от тарифных ударов администрации Трампа, а впереди маячит новая головная боль: пересмотр Соглашения США–Мексика–Канада (USMCA) в следующем году, где Вашингтон может потребовать дополнительных уступок или поднять барьеры ещё выше.

Торговый прессинг и демографический тормоз

Основной вызов — тарифы, последствия которых ещё не полностью проявились. Большинство квебекских экспортных товаров пока защищены USMCA, но будущее соглашения — «чёрный ящик». Экономисты опасаются, что Трамп использует переговоры как рычаг давления, особенно на энергетику и лесопромышленность. Внутренние проблемы усугубляют картину: впервые за годы Квебек фиксирует спад роста населения из-за жёстких ограничений на иммиграцию. Это означает меньше потребителей, ослабленный спрос и, главное, кадровый голод — особенно в регионах, где предприятия уже не справляются с наймом. «Экономика плывёт в желе», — образно описывает ситуацию Эмна Брахам, глава Института Квебека.

Компании вынуждены делать ставку на производительность, но без притока рабочей силы это сложно. Потребители пока держатся: ходят в рестораны, тратят, поддерживая розницу. Однако к концу 2025-го начались потери рабочих мест, замедление роста зарплат — люди почувствуют давление в кошельках уже весной 2026-го.

Рынок труда: 123 тысячи вакансий против молодёжного безработицы

Кадровый кризис — главная боль года. В провинции 123 тысячи открытых вакансий, лесной сектор под угрозой потери 30 тысяч рабочих мест из-за американских тарифов, а зависимость от временных иностранных работников (TFWP) никуда не делась. Трудно в городах, катастрофа в регионах: низкая безработица (5,3% в октябре 2025-го) сочетается с рекордной среди молодёжи 18–25 лет (15%). «В 2026-м вызов с кадрами останется огромным», — предупреждает Жюли Уайт из Ассоциации производителей и экспортёров Квебека. ИИ пока не революционизирует рынок труда — массовых увольнений нет, разве что в разработке ПО.

Недвижимость: эйфория сменяется стагнацией

После снижения ставок Банка Канады рынок жилья пережил бум спроса, но в 2026-м ждёт замедление. Цены на вторичку и аренду стабилизируются: рост предложения многоэтажек плюс сокращение иммиграции повысят вакантность и охладят аренду (прогноз Desjardins — всего 4,2% против 9,5% в 2024-м). Однако доступность на исторических минимумах: за 10 лет медианная цена домов удвоилась (+100%), а доходы выросли на 15–25%. Безработица поползёт вверх, предложение отстаёт от спроса — рынок зажмётся.

Банк Канады, вероятно, сохранит статус-кво по ставкам: экономика не в рецессии, занятость растёт. Любое движение — скорее вниз, из-за глобальной нестабильности.

ИТ-проекты: провалы продолжаются

Государственные мегапроекты в цифровизации тонут: перерасходы, задержки, заморозки. Комиссия по SAAQclic не изменила систему — правительство по-прежнему зависит от внешних консультантов. «Перемешиваешь те же ингредиенты — получишь тот же суп», — иронизирует профессор UQAM Сильвен Гуайетт. Больше денег в IT, но без реформ ждут новые скандалы.

Вызовы для бизнеса: ИИ, Temu и логистика

Малый бизнес под ударом. Платформы вроде Temu (без регуляций по качеству, франкизации, защите детей) создают недобросовестную конкуренцию магазинам. Новые налоги на посылки в США перевернут логистику. Продлённые часы работы — пилотные проекты ударят по мелким ритейлерам, не выдерживающим затрат больших сетей. Инфляция бьёт и продавцов, и покупателей — цены поползут вверх.

PME должны срочно внедрять ИИ: «Те, кто играет только с ChatGPT, умрут через два года», — предупреждает эксперт Жан-Себастьен Жиру. ИИ не заменит рабочих, а закроет вакансии и продлит часы работы магазинов, став «невидимым сотрудником».

Итог: выживание в неопределённости

2026-й — год адаптации к американскому протекционизму, демографическому спаду и технологическому давлению. Квебек учится жить с «странной войной» с США, но без радикальных шагов — диверсификация рынков, реформа найма, ИИ-революция — экономика рискует застрять. Потребители затянут пояса, бизнес — повысит производительность, правительство — потратит больше на провальные IT. Вопрос в скорости: успеет ли провинция перестроиться раньше, чем ударит следующий тарифный шторм?

