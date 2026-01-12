Мужчина из Монреаля арестован после стычки с полицией: трое офицеров госпитализированы

34-летний житель Монреаля Коде Макдональд предстал перед судом по обвинениям в нападении на полицейских, сопротивлении и нарушении условий испытательного срока. Инцидент произошёл в четверг в оживлённом центре города рядом с Университетом Квебека в Монреале (UQAM), где трое офицеров получили травмы при задержании подозреваемого.

Хронология драматического столкновения

Полицейские прибыли на место для вмешательства в конфликт в людном районе. Подозреваемый оказал вооружённое сопротивление, что привело к столкновению. Трое офицеров пострадали в результате прямого контакта при попытке обездвижить Макдональда и были доставлены в больницу с травмами. Подозреваемый был нейтрализован электрошокером (Taser).

Обвинения и суд

В пятницу Макдональду предъявили следующие обвинения:

Нападение на офицеров поддержания порядка;

Носка, хранение и угроза применения оружия или его имитации;

Сопротивление или умышленное препятствование исполнению обязанностей полиции;

Нарушение условий испытательного срока путём владения оружием или его имитацией.

Последствия для общественной безопасности

Инцидент в центре Монреаля, рядом с университетом, подчеркнул риски эскалации уличных конфликтов в людных районах. Полиция оперативно локализовала ситуацию, но госпитализация троих офицеров свидетельствует о серьёзности столкновения. Суд рассмотрит дело в ближайшее время, определяя меру пресечения для обвиняемого.

Этот случай напоминает о вызовах для полиции Монреаля в обеспечении безопасности в динамичных городских зонах, особенно с учётом недавних тенденций роста уличной агрессии.

