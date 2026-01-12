Марк Карни едет в Китай: Канада ищет новые рынки на фоне американского протекционизма

Стратегический поворот на Восток
Визит Карни символизирует стратегический курс Канады на диверсификацию торговых партнёров. Американский протекционизм вынуждает Оттаву активизировать контакты с Азией, где Китай остаётся крупнейшим рынком сбыта для канадских товаров — от сельхозпродукции до энергоносителей и высоких технологий.
Предыдущие попытки Джастина Трюдо наладить торговые переговоры с Пекином не увенчались успехом. Карни, напротив, делает ставку на прагматичный подход: не широкие соглашения, а конкретные ниши для канадского экспорта, где конкуренция с США минимальна.
Давос и Доха в повестке
Помимо Китая, Карни планирует участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и возможный визит в Доху для обсуждения катарских инвестиций в канадскую инфраструктуру и энергетику. Эти шаги формируют комплексную стратегию: Китай как рынок сбыта, Ближний Восток как инвестор, Европа как политический противовес.
Контекст американо-канадских отношений
Возвращение Трампа в Белый дом меняет правила игры для ближайшего соседа. Таможенные пошлины, ограничения на мигрантов, давление на энергетику — всё это вынуждает Канаду искать баланс между сохранением USMCA и развитием азиатских направлений. Визит Карни в Китай — дипломатический сигнал Вашингтону: Оттава готова к жёсткой конкуренции за рынки.
|Направление
|Цель визита Карни
|Китай (14-17 января)
|Новые экспортные рынки
|Давос
|Глобальные экономические контакты
|Доха (предположительно)
|Инвестиции в энергетику
Пекинский визит станет лакмусовой бумажкой внешней политики Карни: сможет ли новый премьер выстроить прагматичные связи с КНР без идеологических трений, характерных для эры Трюдо? Для Канады это вопрос экономической безопасности в 2026 году.
