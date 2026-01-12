Марк Карни едет в Китай: Канада ищет новые рынки на фоне американского протекционизма

Премьер-министр Канады Марк Карни совершит рабочий визит в Китай с 14 по 17 января — первый за более чем восемь лет визит канадского лидера в КНР. Главная цель встреч с председателем Си Цзиньпином — укрепление экономических связей и поиск альтернативных экспортных рынков в условиях ужесточения торговой политики США при президенте Дональде Трампе.

Стратегический поворот на Восток

Визит Карни символизирует стратегический курс Канады на диверсификацию торговых партнёров. Американский протекционизм вынуждает Оттаву активизировать контакты с Азией, где Китай остаётся крупнейшим рынком сбыта для канадских товаров — от сельхозпродукции до энергоносителей и высоких технологий.

Предыдущие попытки Джастина Трюдо наладить торговые переговоры с Пекином не увенчались успехом. Карни, напротив, делает ставку на прагматичный подход: не широкие соглашения, а конкретные ниши для канадского экспорта, где конкуренция с США минимальна.

Давос и Доха в повестке

Помимо Китая, Карни планирует участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и возможный визит в Доху для обсуждения катарских инвестиций в канадскую инфраструктуру и энергетику. Эти шаги формируют комплексную стратегию: Китай как рынок сбыта, Ближний Восток как инвестор, Европа как политический противовес.

Контекст американо-канадских отношений

Возвращение Трампа в Белый дом меняет правила игры для ближайшего соседа. Таможенные пошлины, ограничения на мигрантов, давление на энергетику — всё это вынуждает Канаду искать баланс между сохранением USMCA и развитием азиатских направлений. Визит Карни в Китай — дипломатический сигнал Вашингтону: Оттава готова к жёсткой конкуренции за рынки.

Направление Цель визита Карни Китай (14-17 января) Новые экспортные рынки Давос Глобальные экономические контакты Доха (предположительно) Инвестиции в энергетику

Пекинский визит станет лакмусовой бумажкой внешней политики Карни: сможет ли новый премьер выстроить прагматичные связи с КНР без идеологических трений, характерных для эры Трюдо? Для Канады это вопрос экономической безопасности в 2026 году.

