Экономика Бизнес Goodfood Market восстановил лицензию после приостановки из-за нарушений безопасности
Goodfood Market восстановил лицензию после приостановки из-за нарушений безопасности

Виктория Христова Янв 12, 2026 Бизнес, Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 49 Просмотров

Канадское агентство по безопасности пищевых продуктов (CFIA) подтвердило восстановление федеральной лицензии Safe Food for Canadians (SFC) для компании Goodfood Market Corp., базирующейся в Квебеке и специализирующейся на доставке наборов готовых блюд.

 

 Лицензия была приостановлена 30 декабря из-за несоблюдения требований по безопасности пищевых продуктов, но компания выполнила все предписания и возобновляет операции.

Хронология инцидента

Приостановка лицензии автоматически запретила Goodfood любые действия, подпадающие под действие федерального регулирования: производство, упаковку, импорт и межпровинциальную транспортировку пищевой продукции. CFIA проводит такие меры при выявлении серьёзных нарушений Регламента Safe Food for Canadians или угрозы общественному здоровью. В данном случае отзывов продукции не проводилось.

Коррекционные меры компании

Goodfood оперативно устранила нарушения в установленные CFIA сроки (максимум 90 дней). После проверки корректирующих действий лицензия восстановлена, что позволяет компании вернуться к полноценной работе на федеральном уровне.

Значение для рынка наборов еды

Goodfood Market Corp. — один из лидеров канадского рынка meal kit delivery, где конкуренция особенно высока. Приостановка лицензии могла нарушить цепочки поставок и доверие клиентов. Быстрое восстановление демонстрирует способность компании решать регуляторные проблемы, что критично для пищевой отрасли.

Прозрачность CFIA

Агентство ведёт публичный реестр всех приостановок и отмен лицензий, подчёркивая ответственность операторов за соблюдение канадских пищевых стандартов. Инцидент с Goodfood стал напоминанием о строгом контроле в секторе готовой еды, где малейшие нарушения могут повлиять на репутацию и операции.

Восстановление лицензии позволяет Goodfood сосредоточиться на росте в условиях конкурентного рынка, где доверие потребителей и регуляторов — ключевые активы.

 

