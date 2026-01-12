Goodfood Market восстановил лицензию после приостановки из-за нарушений безопасности

Канадское агентство по безопасности пищевых продуктов (CFIA) подтвердило восстановление федеральной лицензии Safe Food for Canadians (SFC) для компании Goodfood Market Corp., базирующейся в Квебеке и специализирующейся на доставке наборов готовых блюд.

Лицензия была приостановлена 30 декабря из-за несоблюдения требований по безопасности пищевых продуктов, но компания выполнила все предписания и возобновляет операции.

Хронология инцидента

Приостановка лицензии автоматически запретила Goodfood любые действия, подпадающие под действие федерального регулирования: производство, упаковку, импорт и межпровинциальную транспортировку пищевой продукции. CFIA проводит такие меры при выявлении серьёзных нарушений Регламента Safe Food for Canadians или угрозы общественному здоровью. В данном случае отзывов продукции не проводилось.

Коррекционные меры компании

Goodfood оперативно устранила нарушения в установленные CFIA сроки (максимум 90 дней). После проверки корректирующих действий лицензия восстановлена, что позволяет компании вернуться к полноценной работе на федеральном уровне.

Значение для рынка наборов еды

Goodfood Market Corp. — один из лидеров канадского рынка meal kit delivery, где конкуренция особенно высока. Приостановка лицензии могла нарушить цепочки поставок и доверие клиентов. Быстрое восстановление демонстрирует способность компании решать регуляторные проблемы, что критично для пищевой отрасли.

Прозрачность CFIA

Агентство ведёт публичный реестр всех приостановок и отмен лицензий, подчёркивая ответственность операторов за соблюдение канадских пищевых стандартов. Инцидент с Goodfood стал напоминанием о строгом контроле в секторе готовой еды, где малейшие нарушения могут повлиять на репутацию и операции.

Восстановление лицензии позволяет Goodfood сосредоточиться на росте в условиях конкурентного рынка, где доверие потребителей и регуляторов — ключевые активы.

