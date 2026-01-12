Макрон предупреждает о геополитических рисках: Гренландия и Канада под прицелом?

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил обеспокоенность возможными территориальными амбициями сверхдержав, назвав Гренландию и Канаду горячими точками глобальной напряжённости. На совещании французских послов он отметил, что люди ежедневно спрашивают: «Не подвергнется ли Гренландия вторжению?», а также «Не станет ли Канада 51-м штатом США?».

Геополитический контекст заявлений

Выступление Макрона отражает растущую тревогу европейских лидеров перед американской внешней политикой после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Гренландия — автономия Дании с уникальными ресурсами и стратегическим положением — ранее становилась объектом интереса Вашингтона. Канадские территории, особенно Арктика, также вызывают вопросы из-за экономических и военных интересов США.

Макрон видит решение в укреплении многосторонних институтов: «Настало время повысить роль международных организаций в управлении глобальными процессами. Подходящий момент для укрепления ООН».

Реакция США

Заявления французского лидера последовали за словами главы Госдепартамента США Марко Рубио, который опроверг планы вторжения в Гренландию. Тем не менее риторика Макрона сигнализирует о европейских опасениях перед возможным давлением на союзников в Арктическом регионе.

Что дальше для Канады и Европы?

Канаде, как ключевому члену НАТО и ближайшему соседу США, приходится балансировать между сохранением суверенитета и тесными альянсами. Арктическая повестка — ресурсы, судоходство, военная инфраструктура — становится ареной стратегического противостояния. Макрон фактически призывает к коллективному европейскому ответу через ООН, чтобы защитить малые и средние государства от давления сверхдержав.

Заявления президента Франции задают тон европейской повестке на 2026 год: от Арктики до ООН — весь мир наблюдает, как перестраиваются глобальные альянсы.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG