Фонд помощи Западного острова обрёл новый дом для борьбы с бедностью

West Island Assistance Fund (WIAF) приобрёл здание бывшего почтового отделения на Rue de Centre Commercial в районе Pierrefonds-Roxboro. Это станет основой для Project CASA — постоянно действующего центра солидарности и автономии, который объединит под одной крышей продовольственную помощь, социальные инициативы и пространство для сообщества Западного острова.

Проект CASA (Carrefour Alimentaire Solidaire et Autonome) обещает превратить старое почтовое отделение в многофункциональный хаб достоинства и поддержки. Планируется создать:

Усиленный продовольственный банк для экстренной помощи;

Социальный бистро и коллективную кухню;

Обновлённый магазин секонд-хенда;

Садовый участок и зоны для мероприятий.

«Project CASA — это не про стены и кирпичи. Это про людей. Про место, где живёт достоинство и где каждый, независимо от обстоятельств, чувствует себя своим», — подчёркивает президент совета директоров WIAF Грегори Орлески.

Социальный кризис на Западном острове

Более 24 000 жителей Западного острова живут за чертой бедности, треть пользователей продовольственных банков — дети. Локальные организации признают: спрос на помощь резко растёт, а ресурсов катастрофически не хватает.

«Резкий рост запросов на продовольствие и поддержку по всему Западному острову не оставляет нам выбора. Мы не можем оставаться на месте», — заявляет Орлески. Новая инфраструктура позволит перейти от «удержания линии» к реальному удовлетворению потребностей: обслуживать больше семей, готовить дополнительные блюда и расширять психосоциальную поддержку.

Project CASA станет ответом на «социальную чрезвычайную ситуацию», которая больше не может игнорироваться. Фонд рассчитывает создать устойчивую модель помощи, способную покрывать растущий спрос и предотвращать социальное вымирание уязвимых групп.

Открытие центра ознаменует важный шаг в развитии инфраструктуры социальной поддержки на Западном острове Монреаля, где растёт число нуждающихся в базовых услугах.

