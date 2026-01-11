Фонд помощи Западного острова обрёл новый дом для борьбы с бедностью

Проект CASA (Carrefour Alimentaire Solidaire et Autonome) обещает превратить старое почтовое отделение в многофункциональный хаб достоинства и поддержки. Планируется создать:
Усиленный продовольственный банк для экстренной помощи;
Социальный бистро и коллективную кухню;
Обновлённый магазин секонд-хенда;
Садовый участок и зоны для мероприятий.
«Project CASA — это не про стены и кирпичи. Это про людей. Про место, где живёт достоинство и где каждый, независимо от обстоятельств, чувствует себя своим», — подчёркивает президент совета директоров WIAF Грегори Орлески.
Социальный кризис на Западном острове
Более 24 000 жителей Западного острова живут за чертой бедности, треть пользователей продовольственных банков — дети. Локальные организации признают: спрос на помощь резко растёт, а ресурсов катастрофически не хватает.
«Резкий рост запросов на продовольствие и поддержку по всему Западному острову не оставляет нам выбора. Мы не можем оставаться на месте», — заявляет Орлески. Новая инфраструктура позволит перейти от «удержания линии» к реальному удовлетворению потребностей: обслуживать больше семей, готовить дополнительные блюда и расширять психосоциальную поддержку.
Project CASA станет ответом на «социальную чрезвычайную ситуацию», которая больше не может игнорироваться. Фонд рассчитывает создать устойчивую модель помощи, способную покрывать растущий спрос и предотвращать социальное вымирание уязвимых групп.
Открытие центра ознаменует важный шаг в развитии инфраструктуры социальной поддержки на Западном острове Монреаля, где растёт число нуждающихся в базовых услугах.
