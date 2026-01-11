Подписаться на рассылку
Экономика Бизнес Beaconsfield организует сбор ёлок: три удобных способа для жителей
Елка

Beaconsfield организует сбор ёлок: три удобных способа для жителей

Виктория Христова Янв 11, 2026 Бизнес, Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 57 Просмотров

Как и многие другие муниципалитеты Западного острова, город Beaconsfield напоминает жителям о правилах утилизации новогодних ёлок после праздников. До середины февраля доступны три простых варианта, чтобы избавиться от деревьев экологично и без хлопот.

 

Город предлагает несколько проверенных способов сбора и переработки ёлок, исключая обычный мусорный вывоз. Все варианты бесплатны и ориентированы на удобство жителей — от централизованных пунктов приёма до самостоятельного хранения до весенней уборки.

Пункт приёма в службе городских работ

  • Основной вариант — привезти ёлку в отделение городских общественных работ по адресу 300 Beaurepaire Drive в часы работы пункта (рекомендуется уточнить график на сайте города).

  • Деревья здесь сортируют для переработки в щепу или компост — стандартная практика для муниципалитетов Квебека.

Оставьте ёлку в парке

  • До 15 февраля жители могут самостоятельно оставить очищенные от украшений ёлки в одном из десяти обозначенных парков: Beacon Hill, Briarwood, Christmas, Drummond, Rockhill, Shannon, Beaconsfield Heights, Windermere, Taywood, Montrose.

  • Важно: убрать все гирлянды, шары, мишуру и флакон; ёлки не должны находиться в пакетах или мешках.

Хранение во дворе до весны

  • Третий вариант — временно оставить ёлку на заднем дворе частного дома до начала весенней кампании по сбору веток (обычно в апреле-мае).

  • Городские службы учтут дерево при плановой уборке, но рекомендуют защитить его от снега и не допускать доступа домашних животных.

Полезные советы от городских властей:

  • Всегда снимайте украшения перед сдачей — это обязательное условие для переработки.

  • Не используйте мешки или пластиковые контейнеры, чтобы облегчить работу сборщиков.

  • Проверяйте график парков и пунктов на официальном сайте Beaconsfield, чтобы избежать недоразумений.

Такая организация сбора помогает сохранить чистоту улиц и парков после праздников, превращая отходы в полезный материал для озеленения. Жители соседних муниципалитетов, таких как Dollard-des-Ormeaux или Pointe-Claire, имеют схожие программы — это уже традиция Западного острова.

 

