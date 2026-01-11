Beaconsfield организует сбор ёлок: три удобных способа для жителей

Город предлагает несколько проверенных способов сбора и переработки ёлок, исключая обычный мусорный вывоз. Все варианты бесплатны и ориентированы на удобство жителей — от централизованных пунктов приёма до самостоятельного хранения до весенней уборки.
Пункт приёма в службе городских работ
Основной вариант — привезти ёлку в отделение городских общественных работ по адресу 300 Beaurepaire Drive в часы работы пункта (рекомендуется уточнить график на сайте города).
Деревья здесь сортируют для переработки в щепу или компост — стандартная практика для муниципалитетов Квебека.
Оставьте ёлку в парке
До 15 февраля жители могут самостоятельно оставить очищенные от украшений ёлки в одном из десяти обозначенных парков: Beacon Hill, Briarwood, Christmas, Drummond, Rockhill, Shannon, Beaconsfield Heights, Windermere, Taywood, Montrose.
Важно: убрать все гирлянды, шары, мишуру и флакон; ёлки не должны находиться в пакетах или мешках.
Хранение во дворе до весны
Третий вариант — временно оставить ёлку на заднем дворе частного дома до начала весенней кампании по сбору веток (обычно в апреле-мае).
Городские службы учтут дерево при плановой уборке, но рекомендуют защитить его от снега и не допускать доступа домашних животных.
Полезные советы от городских властей:
Всегда снимайте украшения перед сдачей — это обязательное условие для переработки.
Не используйте мешки или пластиковые контейнеры, чтобы облегчить работу сборщиков.
Проверяйте график парков и пунктов на официальном сайте Beaconsfield, чтобы избежать недоразумений.
Такая организация сбора помогает сохранить чистоту улиц и парков после праздников, превращая отходы в полезный материал для озеленения. Жители соседних муниципалитетов, таких как Dollard-des-Ormeaux или Pointe-Claire, имеют схожие программы — это уже традиция Западного острова.
