Комиссия по строительству Квебека переходит на цифровую платформу

Комиссия по строительству Квебека (CCQ) завершает масштабную модернизацию онлайн-сервисов в рамках проекта «Chantier numérique». С 17 декабря по 11 января все цифровые услуги были приостановлены для отключения устаревших IT-систем и подключения новых — более быстрых, безопасных и удобных для работодателей и работников отрасли.

Переходный период позволил протестировать обновлённую платформу и скорректировать функционал. Полный запуск улучшенных онлайн-сервисов намечен на понедельник.

Что изменится для пользователей

Упрощённый доступ : единый интерфейс, работающий на всех устройствах — от ПК до смартфонов.

Повышенная безопасность : современные протоколы защиты данных.

Ускоренные процессы: подача документов, проверка статуса, взаимодействие с CCQ без бюрократических задержек.

Почему модернизация необходима

Строительная отрасль Квебека — одна из крупнейших в провинции, с десятками тысяч работников и компаний. Устаревшие системы CCQ тормозили административные процессы: регистрацию, контроль вкладов в пенсионный фонд, выдачу лицензий. «Chantier numérique» решает эти проблемы, переводя взаимодействие в цифру и освобождая время для реальной работы на объектах.

Для работодателей: мгновенная проверка статуса сотрудников, онлайн-вклады, автоматизированная отчётность.

Для работников: удобный доступ к личным данным, истории занятости, расчётным листкам через мобильное приложение.

Новая платформа укрепит позиции CCQ как современного регулятора, готового к вызовам отрасли. Запуск в понедельник станет важным шагом в цифровизации строительства Квебека.

