Комиссия по строительству Квебека переходит на цифровую платформу

Переходный период позволил протестировать обновлённую платформу и скорректировать функционал. Полный запуск улучшенных онлайн-сервисов намечен на понедельник.
Что изменится для пользователей
-
Упрощённый доступ: единый интерфейс, работающий на всех устройствах — от ПК до смартфонов.
-
Повышенная безопасность: современные протоколы защиты данных.
-
Ускоренные процессы: подача документов, проверка статуса, взаимодействие с CCQ без бюрократических задержек.
Почему модернизация необходима
Строительная отрасль Квебека — одна из крупнейших в провинции, с десятками тысяч работников и компаний. Устаревшие системы CCQ тормозили административные процессы: регистрацию, контроль вкладов в пенсионный фонд, выдачу лицензий. «Chantier numérique» решает эти проблемы, переводя взаимодействие в цифру и освобождая время для реальной работы на объектах.
Для работодателей: мгновенная проверка статуса сотрудников, онлайн-вклады, автоматизированная отчётность.
Для работников: удобный доступ к личным данным, истории занятости, расчётным листкам через мобильное приложение.
Новая платформа укрепит позиции CCQ как современного регулятора, готового к вызовам отрасли. Запуск в понедельник станет важным шагом в цифровизации строительства Квебека.
