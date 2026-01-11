Бывший полицейский из Listuguj арестован по обвинению в вымогательстве и домогательствах

Независимая полицейская служба расследований Квебека (BEI) арестовала бывшего офицера полиции общины микмак Listuguj на полуострове Gaspé по тяжким обвинениям: вымогательство, распространение интимных изображений без согласия и преследование. Инцидент потряс небольшую общину численностью около 4000 человек, где доверие к правоохранителям играет ключевую роль.

35-летний Касс Барнаби, служивший констеблем в Listuguj Police Service с лета 2019 года, был задержан 2 декабря 2025 года. 18 декабря он предстал перед судом в Карлтон-сюр-Мер по обвинениям, связанным с событиями октября 2024-го. По данным следствия, Барнаби якобы угрожал 35-летней женщине опубликовать её интимные фото в соцсетях, если она не ответит на звонки. Затем он распространил изображения и неоднократно преследовал жертву через телекоммуникации.

Мандат BEI и роль в общине коренных народов

BEI расследует преступления полицейских, особенно в случаях с жертвами из общин коренных народов (First Nations и инуитов), а также сексуальное насилие со стороны офицеров на службе. Созданная в 2016 году, служба добилась 38 арестов сотрудников полиции, подчёркивая свою роль в поддержании доверия к правоохранительным органам Квебека.

Listuguj — микмакская община на Gaspé, где местная полиция тесно связана с жителями. Обвинения против бывшего офицера вызвали шок, усиливая необходимость независимого контроля за силовыми структурами в отдалённых и коренных районах.

Хронология дела

Дата Событие Лето 2019 Касс Барнаби присоединяется к Listuguj Police Service 27–29 октября 2024 Обвинения в угрозах, распространении изображений и харассменте 2 декабря 2025 Арест Барнаби 18 декабря 2025 Суд в Карлтон-сюр-Мер

BEI подчёркивает вклад таких расследований в общественное доверие. Дело Барнаби — напоминание о ответственности даже в небольших общинах, где личные связи усложняют объективность. Жертва, член общины, получает защиту через независимую службу, что особенно важно для коренных жителей Квебека.

