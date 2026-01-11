Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Бывший полицейский из Listuguj арестован по обвинению в вымогательстве и домогательствах

Бывший полицейский из Listuguj арестован по обвинению в вымогательстве и домогательствах

Виктория Христова Янв 11, 2026 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Оставить комментарий 49 Просмотров

Независимая полицейская служба расследований Квебека (BEI) арестовала бывшего офицера полиции общины микмак Listuguj на полуострове Gaspé по тяжким обвинениям: вымогательство, распространение интимных изображений без согласия и преследование. Инцидент потряс небольшую общину численностью около 4000 человек, где доверие к правоохранителям играет ключевую роль.

35-летний Касс Барнаби, служивший констеблем в Listuguj Police Service с лета 2019 года, был задержан 2 декабря 2025 года. 18 декабря он предстал перед судом в Карлтон-сюр-Мер по обвинениям, связанным с событиями октября 2024-го. По данным следствия, Барнаби якобы угрожал 35-летней женщине опубликовать её интимные фото в соцсетях, если она не ответит на звонки. Затем он распространил изображения и неоднократно преследовал жертву через телекоммуникации.

Мандат BEI и роль в общине коренных народов

BEI расследует преступления полицейских, особенно в случаях с жертвами из общин коренных народов (First Nations и инуитов), а также сексуальное насилие со стороны офицеров на службе. Созданная в 2016 году, служба добилась 38 арестов сотрудников полиции, подчёркивая свою роль в поддержании доверия к правоохранительным органам Квебека.

Listuguj — микмакская община на Gaspé, где местная полиция тесно связана с жителями. Обвинения против бывшего офицера вызвали шок, усиливая необходимость независимого контроля за силовыми структурами в отдалённых и коренных районах.

Хронология дела

Дата Событие
Лето 2019 Касс Барнаби присоединяется к Listuguj Police Service
27–29 октября 2024 Обвинения в угрозах, распространении изображений и харассменте
2 декабря 2025 Арест Барнаби
18 декабря 2025 Суд в Карлтон-сюр-Мер

BEI подчёркивает вклад таких расследований в общественное доверие. Дело Барнаби — напоминание о ответственности даже в небольших общинах, где личные связи усложняют объективность. Жертва, член общины, получает защиту через независимую службу, что особенно важно для коренных жителей Квебека.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2026, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*