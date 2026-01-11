“Концерт отменяется” — но только если у вас нет eTVnet!

Последние новинки и горячие премьеры, которые захватывают с первых кадров, 🏆целое море контента онлайн-кинотеатра Иви, 🍿фильмы, сериалы, шоу, мультики, спорт, концерты, документалистика — и никаких надоедливых рекламных пауз в архиве! 🌐 Более 200 каналов в прямом эфире и в записи.

Незадачливый герой-любовник оказывается заперт в шкафу, а сам шкаф в эпицентре совместной операции МВД и Госнаркоконтроля. Герою предстоит преодолеть немалый путь, выжить в перестрелке, плену и в болоте, найти общий язык со стражами порядка и даже сесть на хвост Дмитрию Хрусталеву, чтобы вновь обрести свободу. Чем закончится эта история, вы узнаете из комедии “Концерт отменяется” на eTVnet!

Что еще вас ждет на этом супер сайте интерактивного ТВ?

🎁 Бонус годовой подписки на безлимит

Берёте безлимит на год — получаете приставку для телевизора в подарок.

☎️ Вежливая и надежная служба поддержки: +1 (855) 251 65 45.



Включайте eTVnet и смотрите вот эти отличные новинки недели!

Семья потом

Женя — ведущий специалист в маркетинговом агентстве, карьеристка до мозга костей. Зависеть от мужчины — не в ее характере. Ее жизнь распланирована на годы вперед, и для семьи в ней нет места. Все меняется, когда у Жени неожиданно появляется ребенок. Ее сестра попадает в аварию, а бывший муж сестры, футболист Толик, срочно уезжает на сборы. Жене ничего не остается, как взять на себя заботу об их маленькой дочке Машеньке. С этого момента Женина отлаженная жизнь летит под откос.

Любовь зла

Харизматичный вор-домушник Максим попадает в неприятности, задолжав деньги опасным бандитам. Во время очередного ограбления он становится свидетелем отчаянного поступка, который совершает неожиданно вернувшаяся хозяйка квартиры Ева. Она пытается сжечь все, что напоминает о парне-предателе, и вдобавок покончить жизнь самоубийством. Максим решает остановить Еву и уберечь себя от еще больших проблем.

Родные

Однажды утром отец семейства, недавно узнавший, что у него в голове опухоль, которую предстоит оперировать, объявивляет семье эту новость и просит помочь исполнить мечту всей жизни. Он хочет поехать с родными на Грушинский фестиваль, чтобы спеть там свою песню. Семья вынуждена смириться с желанием отца и отправляется в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания и проверка отношений на прочность. Но самое важное они поймут только в конце этой необычайной поездки.

Во веки вечные

Стареющий писатель уже много лет после разрыва с женой не выходит из депрессии. Единственное, что связывает его с реальным миром – это дочь-подросток, о которой он должен заботиться. Но однажды в его жизни появляется таинственная и прекрасная Анна. Любовь к ней возвращает героя к жизни и вдохновляет на написание романа, который приносит громкий успех. Однако его дочь решает покопаться в прошлом новоиспеченной мачехи и с удивлением узнает, что Анна не числится в живых…

Даша

Семнадцатилетняя воспитанница провинциального детского дома Даша становится жертвой богатого мошенника Богданова. Чтобы уберечь свое имущество от конфискации, он выдает Дашу за свою внебрачную дочь, которую разыскал, чтобы загладить прошлые грехи и дать дочери престижное заграничное образование. На самом деле Богданов хочет переписать на девочку свое имущество и избавиться от нее. Только он не учел, что у Даши волевой, свободолюбивый характер: девушка, которая выросла в детском доме, привыкла принимать решения самостоятельно. Она не согласна гнить в рабстве из-за прихоти проворовавшегося негодяя. И теперь богатая невеста Даша будет бороться за свою жизнь и счастье, которое она заслужила.

Учитель музыки

Он — безработный композитор. Она — владелица крупной охранной фирмы. Он патологически интеллигентен, рассеян и даже нелеп. Она красива, энергична и уверена в себе. Единственная дама его сердца — музыка. Все ее время подчинено бизнесу. На заботу о сыне и дочке с их неизменными выходками не хватает ни душевных сил, ни времени. Несмотря на то, что гувернер с причудами навряд ли устроил бы требовательную Алису, а Арсений вовсе не собирался воспитывать чужих разбалованных сорванцов, судьба уготовила им встречу. Как оказалось, с далеко идущими последствиями.

