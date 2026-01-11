Кризис жилья в Квебеке: почему разумные меры работают против друг друга

Жилищный кризис продолжается не из-за отсутствия диагнозов или правительственных заявлений. Он упорствует там, где публичная политика пытается одновременно решать противоречивые задачи, не устанавливая чётких приоритетов. Жильё остаётся социальным благом, финансовым активом, налоговым ресурсом и инструментом территориального планирования. Пока эти функции сосуществуют без ясной иерархии, каждая мера по отдельности оказывается токсичной в общем комплексе.

Пять парадоксов современной жилищной политики

1. Демонстрировать плотность ради доступности, но тормозить её на практике

На бумаге плотность — идеальное решение: больше квартир на участке, ниже доля стоимости земли, дешевле жильё. В реальности она натыкается на «не у меня во дворе». Бесконечные консультации, суды, задержки убивают экономику проекта. Итог: аплодисменты абстрактной идее и саботаж конкретного строительства по соседству.

2. Налоги на строительство для бюджета — и сокращение предложения

Государству нужны доходы, но налоги на землю, сборы, TPS/TVQ на каждом этапе убивают рентабельность. Каждая мера по отдельности выглядит справедливой, но в сумме отпугивает застройщиков. Замкнутый круг: для финансирования инфраструктуры удорожают производство, сокращая налоговую базу, которую хотели расширить.

3. Откладывать инфраструктуру ради популярности — и платить дороже потом

Предварительное строительство дорог, сетей, транспорта снижает себестоимость жилья. Но политики боятся непопулярных трат сегодня. Стоимость перекладывается на девелоперов и жильцов. Краткосрочная выгода оборачивается долгосрочными переплатами: инфраструктура дорожает, жильё — тоже.

4. Помогать покупателям квартир — и душить аренду

CELIAPP, RAP, муниципальные субсидии помогают отдельным семьям стать собственниками. Но они не увеличивают арендуемый фонд. Переток спроса и конверсия квартир в собственность сокращают предложение на рынке аренды, разгоняя цены. Льготы для покупателей парадоксально бьют по арендаторам.

5. Высокие цены стимулируют продажи — но парализуют рынок

Дорогие сделки мотивируют продавцов, но усложняют поиск замены. Быстрые продажи заставляют владельцев медлить: страшно остаться без жилья. Оффер сокращается, продавцы становятся «пленёнными покупателями», рынок стагнирует.

Решение — в ясных приоритетах

Парадоксы не случайны и не злонамеренны. Они — следствие раздробленной политики, где каждая мера логична сама по себе, но взаимодействие не просчитано. Выход не в одной «волшебной пуле» и не в радикальных разрывах. Нужна координация: принять плотность там, где есть сети, финансировать заранее то, что потом обойдётся дороже, компенсировать регуляторные нагрузки вместо их накопления, поддерживать собственность без ущерба аренде.

Пока приоритеты остаются размытыми, меры продолжают работать вразнобой. Кризис не углубляется с каждым шагом, но и не рассасывается с приемлемой скоростью. Квебеку нужен политический арбитраж — не отказ от целей, а их ранжирование и слаженная реализация.

