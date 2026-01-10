Правительство Марка Карни запускает в 2026 году пакет мер поддержки покупателей первого жилья, предлагая налоговые льготы, расширенные лимиты по RRSP и более длительные ипотечные сроки. Эти шаги призваны снизить первоначальный взнос и ежемесячные платежи, но эксперты сомневаются, решат ли они системный кризис доступности.

Новые налоговые послабления

Отмена GST (налога на товары и услуги) для новостроек стоимостью до 1 млн долларов обещает экономию до 50 000 долларов для первых покупателей. Лимит программы Home Buyer’s Plan (HBP) вырастет с 35 000 до 60 000 долларов, позволяя вывести больше средств из RRSP без налогов на взнос. Уже действует правило 30-летней амортизации по застрахованным ипотекам на новостройки вместо прежних 25 лет.

Реакция рынка

Глава Royal LePage Фил Сопер видит в льготах стимул для тех, кто «висит на заборе»: при стабилизации цен меры подтолкнут к покупке. CEO Pine Джастин Херлик приветствует послабления для новостроек, но отмечает рост среднего возраста первого собственника — рынок стал недоступен молодым семьям.

Ограничения мер

Эксперты единодушны: без увеличения предложения льготы — пластырь на рану. Соотношение «цена/доход» растёт: средняя цена дома — 690 000 долларов (1+ млн в GTA), доходы не поспевают. Сопер предупреждает: при выходе рынка из спада стимулы разожгут спрос, ускорив рост цен.

Строительство как ключ

Правительство Карни создало агентство Build Canada Homes и выделило 25 млрд долларов на 5 лет для ускорения строительства, включая доступное и модульное жильё. CMHC оценивает потребность в 430–480 тыс. единиц ежегодно, чтобы вернуться к доступности 2019 года. Парламентский бюджетный офис критикует отсутствие плана по типам жилья.

Перспективы для покупателей

Меры помогут тем, кто близок к рынку, но не решат проблему для большинства. Канада остаётся одной из самых недоступных стран по жилью: цены растут быстрее зарплат, предложение отстаёт, демография усугубляет дефицит. Без строительного бума льготы лишь отсрочат кризис.

