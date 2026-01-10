Суд разрешил коллективный иск против Ticketmaster за «злоупотребление комиссиями»

Высший суд Квебека дал ход коллективному иску против компании Ticketmaster, которую обвиняют во взимании чрезмерных и необоснованных комиссий при продаже билетов.

В решении, опубликованном в понедельник, судья Элени Яннакис постановила, что истцы выполнили все условия для проведения полноценного судебного разбирательства. Если претензии будут признаны обоснованными, потребителям может быть назначено компенсаторное возмещение.

Коллективный иск был подан монреальской юридической фирмой Paquette Gadler в августе 2024 года от имени заявителя Фелипе Моралеса. Он охватывает всех жителей Квебека, купивших билеты через Ticketmaster на концерты, спортивные и другие мероприятия в Северной Америке с июля 2021 года.

По словам юристов, комиссия Ticketmaster напрямую зависит от стоимости билета, а не от реальных затрат на предоставление услуги, что, по их мнению, противоречит Закону о защите прав потребителей Квебека и Гражданскому кодексу провинции. Такая ценовая схема, считают в фирме, «является злоупотреблением и вводит покупателей в заблуждение».

Компания Ticketmaster, работающая на международном уровне, в том числе в Канаде и США, пока не предоставила комментариев по решению суда.

Юристы отмечают, что это дело может стать прецедентом для регулирования комиссий при онлайн‑продаже билетов в провинции и усилить практику защиты прав потребителей на прозрачность ценообразования.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG