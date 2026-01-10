Ранняя стужа в Монреале: аномалия или обманчивое ощущение?

Белое Рождество порадовало жителей Монреаля, но вместе с ним принесло и недоумение: почему зима в этом году показалась такой суровой уже в начале декабря? Несмотря на ощущение резкого похолодания, специалисты утверждают — погода была близка к климатической норме.

По данным Министерства окружающей среды и изменения климата Канады (Environment and Climate Change Canada, ECCC), первая половина декабря действительно выдалась холоднее обычного, однако в целом месяц оказался вполне типичным для этого времени года. Ощущение «необычной стужи», по словам метеорологов, во многом связано с тем, что в последние годы зима в регионе была заметно мягче.

«Подобные холодные волны вовсе не редкость, и мы были очень далеки от температурных рекордов», — объясняет метеоролог ECCC Жюльен Пеллерен. Тем не менее, в начале декабря сразу несколько городов Квебека столкнулись с морозами до –20 °C раньше привычных сроков. В Монреале, например, первая отметка –20 °C была зафиксирована 9 декабря — на восемь дней раньше среднего показателя, который обычно приходится на 17 декабря.

Причиной резкого похолодания стал сдвиг полярного вихря — обширной зоны холодного воздуха, которая обычно удерживается над севером Канады. Как поясняет Пеллерен, мощная атмосферная система вытолкнула этот вихрь к югу, позволив арктическому воздуху проникнуть на широты южного Квебека.

«Такой процесс может “стянуть” холодный воздух с севера и принести его к нам», — говорит он. — «Сейчас полярный вихрь расположен над Юконом и Северо-Западными территориями, и при благоприятных условиях он может сместиться в наш регион. В зависимости от погодной картины, это может длиться от одного дня до целой недели».

Интересно, что вскоре после первой волны холода погода резко изменилась. Уже 19 декабря Монреаль и несколько других городов Квебека установили температурные рекорды тепла. В столице провинции воздух прогрелся до +12,7 °C, превзойдя рекорд 1957 года. По словам Пеллерена, в регион пришла «аномально тёплая воздушная масса», сопровождавшаяся сильными ветрами и дождями, которые вызвали локальные подтопления, в том числе в Драммондвилле и Саттоне.

Вторая волна похолодания началась в конце декабря, однако температуры по-прежнему оставались значительно выше исторических минимумов. «Мы были далеко от значений порядка –30 °C», — подчёркивает метеоролог.

По мере того как полярный вихрь вновь отступает к северу, в Монреале ожидается потепление. «В январе температуры будут мягче, по крайней мере в ближайшие две–три недели, и, вероятно, чуть выше нормы», — отмечает Пеллерен. Однако к концу месяца существуют сигналы возможного возвращения арктического холода на юг Квебека.

В краткосрочной перспективе жителей города ждёт оттепель: на этой неделе температура может подняться до +5 °C. При этом, как отмечают специалисты, морозы могли бы быть куда сильнее, если бы над заливом Джеймс сформировался более плотный ледяной покров. Из-за тёплого окончания лета процесс образования льда там задержался, и открытая вода смягчает холодный воздух, проходящий над ней.

«На прошлой неделе полярный вихрь вернулся, и в Монреале было действительно холодно», — говорит Пеллерен. — «Но если бы залив Джеймс был покрыт льдом в большей степени, морозы были бы значительно сильнее».

Делать прогнозы на период после января специалисты не спешат, подчёркивая, что наиболее надёжными остаются прогнозы в пределах одного месяца. Тем не менее, The Weather Network ещё в конце ноября предположил, что февраль может принести продолжительный период более мягкой погоды. При этом Монреаль, по их оценке, может столкнуться с нестабильными зимними штормами, сопровождающимися смесью снега, дождя и ледяного дождя.

Таким образом, несмотря на ощущение ранней и суровой зимы, нынешняя погода в Монреале скорее вписывается в привычные климатические рамки — напоминая, насколько изменчивым и контрастным может быть канадский зимний сезон.

