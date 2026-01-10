Пилоты Air Transat утвердили новое коллективное соглашение

В декабре авиакомпания оказалась на грани остановки полётов: предварительная договорённость была достигнута всего за несколько часов до объявленного срока начала забастовки.

Потенциальный конфликт мог стать уже третьей забастовкой в канадской авиасфере за полтора года, на фоне того как работники по всей Северной Америке добиваются улучшения условий труда и компенсаций в условиях роста стоимости жизни.