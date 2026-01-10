Подписаться на рассылку
Пилоты Air Transat утвердили новое коллективное соглашение

Виктория Христова Янв 10, 2026 Бизнес, Новости, Новости Канады Оставить комментарий 62 Просмотров

Пилоты Air Transat утвердили новое коллективное соглашение, избежав забастовки и добившись резкого роста зарплат на фоне давления в отрасли из‑за стоимости жизни. Соглашение закрепляет более чем 50‑процентное увеличение оплаты для большинства пилотов за срок действия контракта.

 

Основные параметры соглашения

  • Новый пятилетний контракт распространяется примерно на 750 пилотов Air Transat и предусматривает повышение заработной платы более чем на 50% для большинства из них в течение этого периода.

  • Коллективный договор имеет обратную силу с 1 мая и будет действовать до конца апреля 2030 года.

Избежанная забастовка

  • В декабре авиакомпания оказалась на грани остановки полётов: предварительная договорённость была достигнута всего за несколько часов до объявленного срока начала забастовки.

  • Потенциальный конфликт мог стать уже третьей забастовкой в канадской авиасфере за полтора года, на фоне того как работники по всей Северной Америке добиваются улучшения условий труда и компенсаций в условиях роста стоимости жизни.

Позиции компании и профсоюза

  • Генеральный директор Transat A.T. Анник Герар заявила, что соглашение отражает «необходимый прогресс», позволяющий компании догнать уровень отрасли по условиям для пилотов.

  • Председатель подразделения Air Transat в профсоюзе Air Line Pilots Association Брэдли Смол признал «неприятным» тот факт, что для достижения договорённости пришлось прибегать к серьёзному давлению, но отметил, что избранная стратегия принесла реальные результаты для пилотов.

 

