Пилоты Air Transat утвердили новое коллективное соглашение

Основные параметры соглашения
-
Новый пятилетний контракт распространяется примерно на 750 пилотов Air Transat и предусматривает повышение заработной платы более чем на 50% для большинства из них в течение этого периода.
-
Коллективный договор имеет обратную силу с 1 мая и будет действовать до конца апреля 2030 года.
Избежанная забастовка
-
В декабре авиакомпания оказалась на грани остановки полётов: предварительная договорённость была достигнута всего за несколько часов до объявленного срока начала забастовки.
-
Потенциальный конфликт мог стать уже третьей забастовкой в канадской авиасфере за полтора года, на фоне того как работники по всей Северной Америке добиваются улучшения условий труда и компенсаций в условиях роста стоимости жизни.
Позиции компании и профсоюза
-
Генеральный директор Transat A.T. Анник Герар заявила, что соглашение отражает «необходимый прогресс», позволяющий компании догнать уровень отрасли по условиям для пилотов.
-
Председатель подразделения Air Transat в профсоюзе Air Line Pilots Association Брэдли Смол признал «неприятным» тот факт, что для достижения договорённости пришлось прибегать к серьёзному давлению, но отметил, что избранная стратегия принесла реальные результаты для пилотов.
