Купили дом и пожалели через два месяца: как выйти из ситуации и во что это обойдётся

Однако разрыв закрытой ипотеки так скоро после её оформления может стоить очень дорого. Штрафы банка, услуги нотариуса, налог на переход права собственности (так называемый «налог на новоселье»), а также комиссия риелтора — всё это необходимо учитывать прежде, чем принимать решение.

Цена досрочного разрыва ипотеки

В первую очередь специалисты советуют обратиться в банк и запросить письменный расчёт штрафов.

При плавающей процентной ставке штраф обычно равен трём месяцам процентов.

При фиксированной ставке взимается наибольшая из двух сумм: либо три месяца процентов, либо компенсация за разницу ставок (IRD), рассчитываемая как разница между вашей договорной ставкой и текущей рыночной ставкой на оставшийся срок кредита.

Выгодный вариант: перенос ипотеки

Так называемая портативность ипотеки позволяет перенести действующий кредит на другую недвижимость, сохранив текущую процентную ставку и избежав штрафов.

Что нужно проверить:

Наличие этой опции в ипотечном договоре.

Одобрение новой недвижимости банком (срок — от 30 до 120 дней).

При увеличении суммы займа дополнительная часть оформляется по текущей ставке.

Возможны оценочные и административные сборы (от 200 до 600 долларов).

Вопрос страхования

Если ипотека была застрахована (при минимальном первоначальном взносе), страховое покрытие в ряде случаев может быть перенесено на новую недвижимость у того же кредитора без уплаты новой премии. Как правило, такая возможность предоставляется только один раз. При смене банка может потребоваться оформление новой страховки.

Аренда как альтернатива продаже

Продажа — не единственный выход. Сдача дома в аренду может позволить покрыть ипотечные платежи и часть расходов (налоги, страховку, обслуживание). Управление арендной недвижимостью требует времени и организации, но для многих это становится разумным временным решением.

Как принять взвешенное решение

Эксперты рекомендуют:

Получить письменный расчёт штрафов.

Проверить условия переноса ипотеки.

Учесть все расходы: штрафы, нотариуса, оценку, налог на переход права собственности, переезд, комиссию риелтора.

Попросить риелтора оценить возможность продажи по более высокой цене, даже если дом был куплен всего два месяца назад.

Сравнить варианты: продажа, перенос ипотеки, аренда.

Проконсультироваться с ипотечным брокером.

Не спешить с радикальными решениями

Два месяца — слишком короткий срок, чтобы по-настоящему привыкнуть к новому дому и району. Часто стресс от перемен особенно силён в начале, но со временем ситуация может улучшиться. Прежде чем всё ломать, стоит задать себе вопрос: это действительно непреодолимая проблема или лишь временный дискомфорт, требующий адаптации?

Полезные шаги:

Дать себе время — от трёх до шести месяцев.

Помочь детям найти кружки, спорт, друзей.

Узнать район лучше: магазины, парки, местные сообщества.

Обжить и «присвоить» дом — ремонт, декор, уют.

Наладить социальные связи с соседями и школой.

Иногда этого достаточно, чтобы чувство отчуждённости ушло. А иногда — чтобы окончательно понять: пора двигаться дальше.