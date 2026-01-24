Bombardier инвестирует $100 млн в новый авиазавод под Монреалем: акции на максимуме за 23 года

Канадская авиастроительная корпорация Bombardier Inc. объявила о намерении вложить 100 миллионов долларов в строительство нового производственного центра в пригороде Монреаля. Проект призван увеличить производственные мощности компании на фоне растущего спроса на бизнес-джеты. На этом фоне акции Bombardier достигли максимального уровня за последние 23 года.

Как говорится в официальном пресс-релизе, новый завод станет частью долгосрочной стратегии компании по повышению производительности и расширению выпуска деловых самолётов. Производственный комплекс площадью около 11,7 тыс. кв. метров (126 тыс. кв. футов) будет расположен рядом с существующими мощностями в Дорваль (провинция Квебек). Открытие предприятия запланировано на 2027 год.

Инвестиции частично будут профинансированы за счёт кредита в размере 35 млн долларов от финансового агентства правительства Квебека Investissement Québec.

После объявления о проекте акции Bombardier выросли на 6,2% и в середине торгов в четверг достигли отметки 263,79 доллара — это самый высокий уровень с августа 2002 года.

Аналитик RBC Capital Markets Джеймс Макгэрригл отметил, что новый завод позволит компании извлечь выгоду из дефицита бизнес-самолётов на мировом рынке. По его словам, после пандемии объёмы производства оставались практически неизменными, однако новый проект может существенно повысить плановые показатели на 2028 год. Рост спроса обусловлен как военными заказами, так и интересом со стороны состоятельных частных клиентов.

В настоящее время в регионе Монреаля Bombardier производит самолёты серии Challenger, а также осуществляет финальную сборку и оснащение более крупных лайнеров Global. Подробности о том, какие именно операции будут перенесены или развернуты на новой площадке, компания пока не раскрывает.

Спрос на продукцию Bombardier подтверждается и крупными контрактами. В 2025 году компания Bond Aviation Holdings, новый оператор в сфере долевого владения бизнес-джетами при поддержке инвестиционного гиганта KKR & Co., заказала 50 самолётов Bombardier на сумму 1,7 млрд долларов США с опцией приобретения ещё 70 машин.

Кроме того, Bombardier ведёт переговоры со шведской корпорацией Saab AB о возможной организации производства истребителей Gripen в Канаде, хотя канадское правительство пока не одобрило соответствующее соглашение. Обе компании уже сотрудничают в рамках проекта самолёта дальнего радиолокационного обнаружения GlobalEye. Эти машины, созданные на базе бизнес-джета Global 6500, собираются в Канаде, после чего отправляются в Швецию для установки радиолокационных систем и сенсорного оборудования.

Эксперты отмечают, что расширение производства под Монреалем укрепляет позиции Bombardier как одного из ключевых игроков мирового рынка деловой и специальной авиации и подчёркивает стратегическое значение аэрокосмической отрасли для экономики Квебека и всей Канады.

