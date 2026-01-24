Подписаться на рассылку
Деловой Монреаль
Канада смоделировала сценарий гипотетического военного вторжения США

Виктория Христова Янв 24, 2026 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 64 Просмотров

Командование Вооружённых сил Канады проработало сценарий возможного вооружённого вторжения Соединённых Штатов на территорию страны. Об этом сообщила газета The Globe and Mail со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве.

 

По данным издания, моделирование проводилось в рамках внутренней аналитической работы и включало, в частности, оценку боевых действий на суше в приграничных районах. Военные эксперты исходили из значительного неравенства военных потенциалов двух государств и пришли к выводу, что в случае масштабного конфликта Канада не смогла бы долго противостоять США с использованием только регулярных вооружённых сил из-за ограниченной численности личного состава и нехватки современной техники.

В связи с этим в сценарии особое внимание уделялось возможностям ведения партизанской войны и асимметричных действий. При этом, как подчёркивают в канадском военном руководстве, речь не идёт о разработке реального оперативного плана: модель носит исключительно концептуальный и аналитический характер.

Публикация появилась на фоне резонансных заявлений президента США Дональда Трампа. Ранее он демонстрировал карту, на которой флагами США были отмечены территории Канады, Гренландии и Венесуэлы, а также неоднократно высказывался о «стратегической необходимости» расширения американского влияния в Арктике и Западном полушарии.

В Оттаве подчёркивают, что рассматривают подобные сценарии исключительно как элемент стратегического планирования и оценки рисков, а не как отражение реальных ожиданий военного конфликта с ближайшим союзником по НАТО.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

