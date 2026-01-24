Монреаль прекращает программу «подарочных коробок» для новорождённых ради экономии бюджета

Как заявляют представители бизнеса, отмена программы может привести к финансовым потерям и сокращению рабочих мест. Совладелец детского бутика Veille sur toi в Лавале Симон Буланже сообщил, что его компания летом прошлого года получила трёхлетний контракт на организацию и комплектацию этих коробок с возможностью продления ещё на два года.

«Мы рассчитывали на этот проект. Планировали работу минимум на три года, а теперь оказались в тяжёлом финансовом положении», — рассказал Буланже в интервью. О решении мэрии он узнал во вторник утром из интервью, которое заместитель мэра Клод Пинар дал Radio-Canada, рассказывая о новых бюджетных приоритетах городской администрации.

В том интервью Пинар отметил, что за последние годы город взял на себя слишком много дополнительных функций и проектов, назвав программу «подарочных коробок» ярким примером. «Это не задача города — раздавать такие наборы», — подчеркнул он. Инициатива была запущена администрацией Валери Плант в 2021 году, а фактическая раздача коробок началась в 2024-м.

Позднее Пинар связался с Буланже и извинился за то, что предприниматель узнал о закрытии проекта из средств массовой информации, а не напрямую. «Я это оценил, — сказал Буланже. — Понимаю: новая администрация, новые приоритеты. Но такой способ сообщить о решении был настоящим шоком. Для нашей компании это был самый крупный контракт за всё время».

Пострадала и компания Béké-bobo, чьи два продукта входили в состав «приветственных коробок». По словам основательницы фирмы Мэгги-Надин Ламарш, один из них — кукла-мочалка для купания, предназначенная для развития речи и общения между родителями и детьми, — был создан специально для этого проекта.

«Сотрудники, которых мы наняли для производства этих изделий, узнали по радио, что могут остаться без работы. Это стало настоящим ударом для всей команды», — рассказала Ламарш.

Мэр Монреаля Сорая Мартинес Феррада, представляя первый бюджет своей администрации, заявила, что финансовое положение города крайне напряжённое. По её словам, «кредитная карта Монреаля исчерпана, более того — перерасходована», и первоочередной задачей является снижение долговой нагрузки до уровня, не превышающего 100 процентов от операционных доходов.

Отмена программы помощи молодым семьям стала одним из символов нового курса на жёсткую экономию и уже вызвала широкий общественный резонанс, поставив под вопрос баланс между социальной поддержкой и бюджетной дисциплиной.