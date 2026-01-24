Подписаться на рассылку
Новости Монреаль прекращает программу «подарочных коробок» для новорождённых ради экономии бюджета

Виктория Христова Янв 24, 2026 Новости, Новости провинции Квебек, Экономика Оставить комментарий 65 Просмотров

Власти Монреаля приняли решение прекратить выдачу бесплатных «приветственных коробок» для родителей новорождённых, в которые входили плюшевые игрушки, подгузники и другие товары местного производства. Мера стала частью политики по сокращению расходов городского бюджета и уже вызвала резкую критику со стороны родителей и предпринимателей.

 

Как заявляют представители бизнеса, отмена программы может привести к финансовым потерям и сокращению рабочих мест. Совладелец детского бутика Veille sur toi в Лавале Симон Буланже сообщил, что его компания летом прошлого года получила трёхлетний контракт на организацию и комплектацию этих коробок с возможностью продления ещё на два года.

«Мы рассчитывали на этот проект. Планировали работу минимум на три года, а теперь оказались в тяжёлом финансовом положении», — рассказал Буланже в интервью. О решении мэрии он узнал во вторник утром из интервью, которое заместитель мэра Клод Пинар дал Radio-Canada, рассказывая о новых бюджетных приоритетах городской администрации.

В том интервью Пинар отметил, что за последние годы город взял на себя слишком много дополнительных функций и проектов, назвав программу «подарочных коробок» ярким примером. «Это не задача города — раздавать такие наборы», — подчеркнул он. Инициатива была запущена администрацией Валери Плант в 2021 году, а фактическая раздача коробок началась в 2024-м.

Позднее Пинар связался с Буланже и извинился за то, что предприниматель узнал о закрытии проекта из средств массовой информации, а не напрямую. «Я это оценил, — сказал Буланже. — Понимаю: новая администрация, новые приоритеты. Но такой способ сообщить о решении был настоящим шоком. Для нашей компании это был самый крупный контракт за всё время».

Пострадала и компания Béké-bobo, чьи два продукта входили в состав «приветственных коробок». По словам основательницы фирмы Мэгги-Надин Ламарш, один из них — кукла-мочалка для купания, предназначенная для развития речи и общения между родителями и детьми, — был создан специально для этого проекта.

«Сотрудники, которых мы наняли для производства этих изделий, узнали по радио, что могут остаться без работы. Это стало настоящим ударом для всей команды», — рассказала Ламарш.

Мэр Монреаля Сорая Мартинес Феррада, представляя первый бюджет своей администрации, заявила, что финансовое положение города крайне напряжённое. По её словам, «кредитная карта Монреаля исчерпана, более того — перерасходована», и первоочередной задачей является снижение долговой нагрузки до уровня, не превышающего 100 процентов от операционных доходов.

Отмена программы помощи молодым семьям стала одним из символов нового курса на жёсткую экономию и уже вызвала широкий общественный резонанс, поставив под вопрос баланс между социальной поддержкой и бюджетной дисциплиной.

 

