Шахматный клуб Lakeshore открывает новую страницу своей истории в Дорвале

Основанный местными ветеранами Второй мировой войны, клуб с первых лет своего существования был местом встреч людей разных поколений, возрастов и профессий, которых связывала любовь к интеллектуальной игре. Здесь делали свои первые ходы дети, оттачивали мастерство опытные игроки и находили общение люди старшего поколения.

Открытие нового пространства было отмечено Днём открытых дверей 17 января. В этот день в зале царила по-настоящему тёплая и живая атмосфера: юные шахматисты радовались первым победам, родители пробовали себя в быстрых партиях, а вокруг звучали смех, разговоры и тиканье шахматных часов.

Сегодня Lakeshore Chess Club предлагает широкий спектр программ для игроков от пяти до девяноста пяти лет. Это обучающие занятия для начинающих и продвинутых, свободные игровые сессии, детские и семейные программы, а также рейтинговые турниры. Новое помещение в торговом центре обеспечивает просторные и светлые залы, безопасную и удобную среду, а также возможность проводить групповые занятия и соревнования.

Руководителем клуба является международный мастер ФИДЕ, участница шахматных олимпиад Пенкa Апостолова, которая лично занимается обучением и наставничеством юных игроков.

«Шахматы — для всех, и их волшебство не ограничивается только доской, — говорит она. — Здесь дети учатся сосредоточенности, уверенности в себе и творческому мышлению, семьи находят общее увлечение, а сообщество становится по-настоящему сплочённым. Новое помещение даёт нам возможность расти и развиваться ещё активнее».

Переезд в Jardins Dorval открывает перед клубом новые перспективы и позволяет привлечь ещё больше семей из Дорвaля, Пуэнт-Клера, Доллард-де-Ормо, Лашина, Киркланда, Биконсфилда и других районов. Сохраняя верность своим традициям, заложенным ветеранами, Lakeshore Chess Club продолжает выполнять свою главную миссию — объединять людей за шахматной доской, передавая любовь к игре от поколения к поколению.