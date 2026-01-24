«Частные штрафы» на парковках: как покупателей пугают фальшивыми квитанциями

Обычный поход за продуктами в один из магазинов Walmart в районе Кот-де-Неж–Нотр-Дам-де-Грас в Монреале обернулся для местного жителя неожиданной находкой — «штрафом» на лобовом стекле автомобиля.

Документ был выдан частной компанией Max Park Solutions и требовал заплатить 69 долларов за «несоблюдение правил, указанных на информационных щитах частной парковки». В случае неуплаты в течение недели сумма возрастала до 84 долларов, а через месяц — до 99.

На первый взгляд всё выглядело как официальный штраф: указаны сроки, способы оплаты, даже возможность перевода через Interac. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что речь идёт не о муниципальном постановлении, а о так называемом «счёте», выписанном частной компанией, обслуживающей парковку.

По словам пострадавшего, он действительно находился на территории торгового комплекса, заехав сначала перекусить в Burger King, а затем сделать покупки в Walmart. В магазине ему объяснили, что подобные «штрафы» уже вызывали недовольство у других клиентов, и предложили оспорить их, прислав чеки в подтверждение покупок.

Решив проверить информацию, мужчина обратился к интернету — и обнаружил, что его случай далеко не единичный. В 2023–2024 годах в СМИ Квебека неоднократно появлялись публикации о массовых жалобах на деятельность компаний Max Park Solutions, Stat Park и Pay Park. По данным Управления по защите прав потребителей Квебека (Office de la protection du consommateur, OPC), только за период с декабря 2023 по ноябрь 2024 года поступило 201 обращение по поводу Max Park и 527 — по поводу Stat Park.

Юристы отмечают, что подобные документы создают у граждан ложное впечатление о том, что речь идёт о настоящем административном штрафе, и тем самым могут нарушать Закон о взыскании некоторых долгов. Компании не имеют законного доступа к данным владельцев автомобилей и не могут официально связать номерной знак с адресом регистрации.

OPC выпустило официальные рекомендации для тех, кто находит такие «квитанции» на своей машине:

подать жалобу в Управление по защите прав потребителей;

не оплачивать указанную сумму;

не связываться с компанией, чтобы не передавать ей личные данные;

если оплата уже произведена — направить требование о возврате средств;

при необходимости обратиться в Суд по мелким искам, в том числе с требованием о компенсации морального вреда.

В полиции Монреаля (SPVM) подчёркивают, что подобные случаи относятся к юрисдикции OPC, поскольку речь идёт о частных парковках. Представитель полиции напомнила, что законом запрещено использовать документы, которые могут быть приняты за официальные уведомления муниципальных или судебных органов, с целью взыскания долгов.

Несмотря на многочисленные жалобы и предупреждения, практика выдачи подобных «штрафов» продолжается. История с парковкой у Walmart лишь подтверждает: водителям стоит быть особенно внимательными и не поддаваться на внешнее сходство таких уведомлений с настоящими постановлениями.

