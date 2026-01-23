Трамп публикует в соцсети ИИ-изображения с американским флагом на Гренландии

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей платформе Truth Social сгенерированное с помощью искусственного интеллекта изображение, на котором он устанавливает американский флаг на территории Гренландии. Публикацию сопроводило заявление о стратегической важности острова для национальной и мировой безопасности.

«Как я всем честно сказал, Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности. Возвращения назад быть не может — в этом все согласны!» — написал Трамп.

На изображении Трамп держит американский флаг двумя руками, рядом с ним стоят вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Позади них размещена табличка с надписью «Гренландия — территория США с 2026 года».

Кроме того, президент опубликовал отредактированную фотографию из Овального кабинета, на которой на карте США изображены также Канада, Гренландия и Венесуэла.

Ранее Трамп заявил, что Европа вряд ли будет активно возражать против планов США по присоединению Гренландии. Он подчеркнул, что Дания не способна обеспечить защиту острова, который крайне важен для интересов Вашингтона.

Публикации Трампа вызвали широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, многие эксперты отмечают, что изображения и заявления имеют чисто символический характер и не отражают официальной позиции США.

