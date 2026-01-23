Канада усиливает присутствие в Арктике на фоне заявлений Трампа о Гренландии

Канада намерена нарастить своё присутствие в Арктике, заявила во вторник министр иностранных дел страны Анита Ананд. Решение связано с недавними высказываниями президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии к Соединённым Штатам.

По словам Ананд, уже в следующем месяце Оттава откроет консульство в Гренландии — автономной территории Дании. «Этот шаг готовился ещё до текущего обострения ситуации вокруг региона», — подчеркнула министр в интервью агентству Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«У нас нет иного выбора, кроме как обеспечить укрепление нашего присутствия в Арктике. Вопросы арктической безопасности находятся в центре нашего внимания», — добавила Ананд.

Ранее Трамп заявил, что Канада должна стать 51-м штатом США, поскольку, по его мнению, страна «полностью зависит от Вашингтона». Кроме того, американский лидер не раз высказывался о том, что Гренландия, входящая в состав Датского королевства, должна перейти под контроль США, ссылаясь на её стратегическую важность для национальной безопасности. При этом Трамп не дал гарантий о неприменении военной силы и не ответил прямо на вопрос о том, что для него важнее — остров или сохранение НАТО.

Канадские власти рассматривают активизацию присутствия в Арктике как ключевой элемент защиты национальных интересов и региональной стабильности.

