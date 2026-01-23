Канадский рынок жилья ожидает восстановления в 2026 году

Канадская ассоциация недвижимости (ACI) прогнозирует рост объёмов продаж жилой недвижимости в стране на 5,1 % в 2026 году, что должно ознаменовать восстановление после спада, вызванного торговыми пошлинами и экономической неопределённостью в прошлом году.

Согласно опубликованному в четверг прогнозу, в 2026 году в Канаде будет продано около 494 512 жилых объектов. При этом средняя цена на жильё по стране, как ожидается, вырастет на 2,8 % и достигнет 698 881 доллара. Это более сдержанные оценки по сравнению с осенним прогнозом ассоциации, где рост продаж оценивался в 7,7 %, а рост цен — в 3,2 %.

В 2027 году ACI ожидает дальнейшего, хотя и более умеренного, подъёма: продажи могут увеличиться ещё на 3,5 %, а средняя цена — на 2,3 %, до 714 991 доллара.

По мнению экспертов ассоциации, ключевым фактором оживления станет «отложенный спрос», прежде всего со стороны покупателей первого жилья. Многие из них в течение последних четырёх лет были вынуждены отложить покупку из-за высоких процентных ставок и проблем с доступностью жилья.

Хотя процентные ставки снизились не так сильно, как ожидали некоторые участники рынка, их нынешний уровень «практически оптимален в текущих условиях», отметил главный экономист ACI Шон Кэткарт. В декабре Банк Канады сохранил ключевую ставку на уровне 2,25 %, и аналитики полагают, что она останется неизменной большую часть года. Следующее решение регулятора ожидается 28 января.

Эксперты считают, что именно стабилизация ставок возвращает уверенность покупателям. «Многие ждали, пока процентные ставки достигнут минимума, прежде чем выходить на рынок», — пояснил Кэткарт.

Дополнительным стимулом должна стать замедляющаяся инфляция и стабильная ситуация на рынке труда. По словам руководителя компании Re/Max Realtron Realty Кэмерона Форбса, в конце 2025 года уже было заметно возвращение покупателей первого жилья, и в 2026 году эта тенденция может усилиться.

Наибольший вклад в рост активности, по прогнозу ACI, внесут Британская Колумбия и Онтарио, где рынки Ванкувера и Торонто сильнее всего пострадали от неопределённости, связанной с торговыми конфликтами в 2025 году. В этих провинциях объёмы продаж могут вырасти более чем на 8 %, тогда как в большинстве других регионов прирост будет вдвое скромнее из-за ограниченного предложения.

Итоги 2025 года, однако, остаются сдержанными: общее число сделок сократилось на 1,9 % по сравнению с 2024-м и составило 470 314. В декабре продажи оказались на 4,5 % ниже, чем годом ранее, а средняя цена сделки составила 673 335 долларов, что на 0,1 % меньше, чем в декабре 2024 года.

Экономисты отмечают, что рынок всё ещё испытывает давление со стороны неопределённости в мировой торговле и опасений за занятость. Тем не менее, при сохранении благоприятных ипотечных ставок, улучшении доступности жилья и стабилизации экономической ситуации в стране, канадский рынок недвижимости, по прогнозам, должен выйти из спада к середине 2026 года.

