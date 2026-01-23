Четыре месяца запрета на телефоны в школах Квебека: улучшение общения, активности и успеваемости

Через четыре месяца после введения запрета на использование мобильных телефонов в начальных и средних школах Квебека администрация учебных заведений отмечает положительные результаты: улучшение социальной жизни, рост физической активности и повышение успеваемости учеников.

В École Monseigneur-A.-M.-Parent в Лонгёе, накануне школьных каникул, в обеденные перерывы школьные коридоры были заполнены учениками. Некоторые играли в карты, другие — в настольный теннис или настольные игры.

«Раньше все сидели в телефонах, играли в игры, а теперь мы играем вместе и общаемся», — сказала Констанс Буай, ученица 11 класса. Её одноклассница Шелби Миклетт, описывающая себя как интроверт, отметила, что запрет помог ей завести новых друзей: «Я стала более открытой для других. Это вывело меня из моей «пузырчатой зоны»».

Директор школы Мелани Лакурс подчеркнула, что эффект проявился почти сразу, особенно в формировании подлинных отношений между учениками. «Сейчас здесь более дружелюбная атмосфера. Да, иногда становится шумнее, потому что дети общаются, но это замечательно. Я заметила снижение изоляции», — отметила она. Директор считает, что такие занятия, как настольный футбол, пинг-понг, походы в спортзал или качественное время с друзьями, положительно влияют на концентрацию и обучение.

Миклетт добавила, что без проверки уведомлений на телефоне перед уроком у студентов улучшилась концентрация. Запрет, действующий с 7-го класса, был расширен этой осенью на 8–11 классы.

В Séminaire Saint-François недалеко от Квебека директор Жан-Франсуа Буаве признался, что ожидал сопротивления старших учеников, но внедрение прошло гладко, без бунтов или жалоб. Он отметил, что теперь студенты играют, смеются и общаются в коридорах, что значительно развивает социальные навыки.

Клинический психолог и исследователь Линда Пагани из исследовательского центра CHU Sainte-Justine подчеркнула, что такие результаты не удивляют. Чрезмерное использование телефонов мешает не только обучению, но и развитию личности. Подростковый возраст — критический период формирования идентичности, а гиперсвязь с цифровыми платформами может этому препятствовать. «Это как если бы вы заставляли ребёнка всё время сидеть в коляске — он научится ходить позже», — сказала Пагани.

В Séminaire Saint-François запрет потребовал изменений в организации присмотра: теперь ученики свободно перемещаются по школе, играют в прятки или бегают по коридорам. Буаве отметил, что предпочитает управлять жизнью в школе, а не толпой, уткнувшейся в телефоны.

Пагани добавила, что постоянная связь с цифровыми платформами вызывает умственное утомление и снижает способность к обучению. Она подчеркнула важность времени без гаджетов и использования рукописного письма как инструмента обучения.

Некоторые частные школы по-прежнему требуют использование планшетов, но эксперты ставят под сомнение их эффективность. Буаве сообщил, что школа планирует заменить планшеты на ноутбуки в следующем году, отметив, что ноутбуки лучше соответствуют будущим академическим и профессиональным потребностям учеников.

Запрет на телефоны в классе начался в январе 2024 года, после первой рекомендации Специальной комиссии по влиянию экранов и социальных сетей на здоровье и развитие молодежи, которая опубликовала предварительный отчет весной предыдущего года.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG