Верховный суд Канады рассматривает законность случайных остановок на дорогах в Квебеке

В понедельник Верховный суд Канады начал слушания по делу, которое может изменить практику работы полиции по всей стране: законно ли полицейским останавливать водителей без обоснованного подозрения в совершении правонарушения.

Дело касается Жозефа-Кристофа Луамбы, жителя Монреаля гаитянского происхождения, который утверждает, что с 2019 года его остановили почти десяток раз без причины, хотя он соблюдал все правила дорожного движения. Ни одна из остановок не завершилась штрафом. Луамба и Канадская ассоциация гражданских свобод (CCLA) считают, что такие полномочия создают условия для расового профилирования и нарушают конституционные права.

В октябре 2022 года судья Верховного суда Квебека Мишель Йержо постановил в пользу Луамбы, признав, что соответствующая статья Кодекса безопасности дорожного движения нарушает статьи 7 и 9 Хартии прав и свобод Канады, а также отметив, что расовое профилирование непропорционально затрагивает водителей афро-коренного происхождения. В 2024 году Апелляционный суд Квебека подтвердил это решение, предоставив правительству провинции шесть месяцев на внесение изменений в закон.

Сторонники случайных проверок, включая организацию Mothers Against Drunk Driving (MADD) Canada, утверждают, что эти полномочия жизненно важны для безопасности на дорогах и сдерживания вождения в нетрезвом виде. «Мобильные проверки выявляют нарушителей в шесть раз эффективнее стационарных постов», — отметил юридический директор MADD Канада Эрик Думшат, предупреждая, что отмена закона может привести к росту числа травм и смертей.

Юристы правительства Квебека заявляют, что случайные остановки — важный инструмент для обеспечения безопасности на дорогах, и действия отдельных сотрудников не должны отменять закон в целом.

Однако защитники гражданских свобод подчеркивают, что эти остановки на самом деле не являются случайными. «Полномочия по случайной проверке применяются несистематически. Они непропорционально затрагивают чернокожих водителей и нарушают фундаментальные права», — отметил адвокат Луамбы Майк Симеон. Сообщества запускают инициативы, такие как «Красная карта» (Red Map), позволяющую жителям Квебека фиксировать взаимодействие с полицией и штрафы, показывая психологическое воздействие на маргинализованные группы.

Харини Сивалингам, директор программы равенства CCLA, отметила, что хотя дело касается конкретного закона Квебека, решение Верховного суда может повлиять на полицейские полномочия во всех провинциях Канады. «Другим провинциям придётся убедиться, что их законы соответствуют Хартии», — подчеркнула она.

Слушания в Верховном суде планируется завершить во вторник, однако решение может быть вынесено через недели или месяцы и окажет значительное влияние на гражданские свободы, обеспечение безопасности на дорогах и проблему системного расового профилирования в Канаде.

