Вагон линии наземного метро Монреаля - REM. Фотография в свободном доступе.

Компания-оператор Réseau express métropolitain приносит извинения за повторные сбои

Виктория Христова Янв 25, 2026 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 33 Просмотров

Компания, отвечающая за работу системы Réseau express métropolitain (REM), извинилась перед пассажирами, оставшимися без транспорта во вторник утром. Это уже 17-й сбой системы за последние два месяца с момента запуска линии Deux-Montagnes.

 

 

Очередной сбой пришлось пережить в холодное утро, когда температура опустилась до -15 °C, и пассажиры оказались на морозе, ожидая транспорта, не получая никаких объяснений. Многие сообщают, что пришлось часами застревать в переполненных вагонах, а дорога от Роксборо до центра города заняла более двух с половиной часов.

«Мы очень разочарованы. У нас были большие ожидания», — отметил представитель Trajectoire Quebec, организации, выступающей за развитие общественного транспорта, Филипп Жак. Он добавил, что пассажиры начинают терять доверие к проекту стоимостью 9,4 миллиарда долларов.

«За последние два месяца было 17 остановок, примерно по две в неделю. Транспортная система работает часто, но должна быть надежной», — подчеркнул Жак.

Руководитель REM, Максім Лалиберте, извинился за произошедшее и объяснил, что сбой вызвала вода, проникшая в два поезда. Автоматическая система отключила поезда, а сотрудники вручную убрали их с путей. Он заверил, что ситуация уже исправлена, и попросил пассажиров сохранять доверие к системе.

«Проблемы возникают по мере запуска новых участков сети, и мы постоянно их решаем», — сказал Лалиберте. — «Пожалуйста, не волнуйтесь, система работает, и мы делаем все возможное, чтобы она стала надежнее».

Тем не менее, Филипп Жак считает, что частые задержки могут отпугнуть пассажиров, и система должна работать без сбоев как можно скорее. Он отметил, что, когда REM функционирует исправно, это действительно удобно для горожан, и система должна оправдать обещания по эффективности и надежности.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

