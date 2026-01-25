Компания-оператор Réseau express métropolitain приносит извинения за повторные сбои

Компания, отвечающая за работу системы Réseau express métropolitain (REM), извинилась перед пассажирами, оставшимися без транспорта во вторник утром. Это уже 17-й сбой системы за последние два месяца с момента запуска линии Deux-Montagnes.

Очередной сбой пришлось пережить в холодное утро, когда температура опустилась до -15 °C, и пассажиры оказались на морозе, ожидая транспорта, не получая никаких объяснений. Многие сообщают, что пришлось часами застревать в переполненных вагонах, а дорога от Роксборо до центра города заняла более двух с половиной часов.

«Мы очень разочарованы. У нас были большие ожидания», — отметил представитель Trajectoire Quebec, организации, выступающей за развитие общественного транспорта, Филипп Жак. Он добавил, что пассажиры начинают терять доверие к проекту стоимостью 9,4 миллиарда долларов.

«За последние два месяца было 17 остановок, примерно по две в неделю. Транспортная система работает часто, но должна быть надежной», — подчеркнул Жак.

Руководитель REM, Максім Лалиберте, извинился за произошедшее и объяснил, что сбой вызвала вода, проникшая в два поезда. Автоматическая система отключила поезда, а сотрудники вручную убрали их с путей. Он заверил, что ситуация уже исправлена, и попросил пассажиров сохранять доверие к системе.

«Проблемы возникают по мере запуска новых участков сети, и мы постоянно их решаем», — сказал Лалиберте. — «Пожалуйста, не волнуйтесь, система работает, и мы делаем все возможное, чтобы она стала надежнее».

Тем не менее, Филипп Жак считает, что частые задержки могут отпугнуть пассажиров, и система должна работать без сбоев как можно скорее. Он отметил, что, когда REM функционирует исправно, это действительно удобно для горожан, и система должна оправдать обещания по эффективности и надежности.

