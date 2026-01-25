Подписаться на рассылку
Новости Монреальский убийца — несостоятелен в уголовной ответственности
Суд

Монреальский убийца — несостоятелен в уголовной ответственности

Виктория Христова Янв 25, 2026 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия

Суд в Квебеке принял решение о несостоятельности в уголовном смысле в отношении Артура Галанеу, 22-летнего мужчину, который в марте прошлого года убил свою мать, отца и бабушку. Решение было вынесено судьёй Анни Эмонд на основании совместного ходатайства обвинения и защиты.

 

 

По данным суда, в момент совершения преступлений Галанер был страдающим от шизофрении и находился под воздействием галлюцинаций и бредовых идей, что мешало ему отличить добро от зла. В результате психиатрической экспертизы было установлено, что в момент убийств он испытывал психотические симптомы, лишавшие его способности отвечать за свои поступки.

Родители и бабушка погибших — Мылен Гинрас, 53 года, Ричард Галанер, 53 года, и Франсин Гинрас-Буше, 75 лет — стали жертвами нападения. Галанер нанес им несколько ножевых ранений, что привело к их смерти.

Обвинение выразило озабоченность безопасностью общества и заявило о намерении добиваться признания Галанере опасным для общества лицом. В связи с этим запланированы слушания по вопросу о его статусе как «высокорискованного» преступника, которые состоятся 23 февраля.

Это дело вновь подчеркивает важность правильной оценки психического состояния при рассмотрении уголовных дел и вызывает общественные дискуссии о балансе между правами обвиняемых и безопасностью общества.

 

