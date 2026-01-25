Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар» 2026 года

Были названы полные списки претендентов на престижную кинопремию «Оскар». Объявление состоялось в прямом эфире на официальном YouTube-канале организаторов.

Главные номинации — «Лучший фильм» — борются картины «Бугония», «Формула-1», «Франкенштейн», «Хамнет», «Марти Великолепный», «Битва за битвой», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Грешники» и «Сны поездов».

На звание лучшего режиссера претендуют Хлоя Чжао («Хамнет»), Джош Сэфди («Марти Великолепный»), Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»), Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»), Райан Куглер («Грешники»).

В номинации «Лучший актер» среди мужчин борются Майкл Б. Джордан, Тимоти Шаламе, Леонардо Ди Каприо, Итан Хоук и Вагнер Моура. Среди женщин-актрис в списке — Джесси Бакли, Роуз Бирн, Кейт Хадсон, Ренате Реинсве и Эмма Стоун.

Особое внимание привлекает рекордное количество номинаций у хоррора «Грешники» — сразу 16, что стало абсолютным рекордом в истории «Оскара». Предыдущие рекорды принадлежали «Титанику» и «Ла-Ла Ленду» (по 14 номинаций). Следом идет «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона с 13 номинациями.

Также стало известно, что российско-кипрский мультфильм «Три сестры» номинирован на премию в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG