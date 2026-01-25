Сообщество Чайнатауна выступает против проекта размещения бездомных в историческом здании

Петицию, инициированную Центром исследований действий по расовым вопросам (Fo Niemi), поддержали значительная часть жителей, всего около 2500 человек. Niemi отметил, что даже тысяча подписей — это существенная часть сообщества, не считая работников и торговцев.
Конфликт возник осенью прошлого года, когда Старое пивоваренное предприятие (Old Brewery Mission) объявило о намерении приобрести здание S. Davis and Sons, расположенное между старой фабрикой Wing и Конгресс-палатом, чтобы создать там жилье и убежища для бездомных.
Местные жители считают, что район Чайнатаун уже давно сталкивается с проблемой бездомных: многие сейчас занимают пространства вокруг федерального здания Гай-Фавро и на боковых улицах района.
«Нас очень тревожит, что этот проект привлечет людей с наркозависимостью, психическими расстройствами и агрессивным поведением», — заявил Брайант Чанг из Китайской ассоциации Монреаля.
Многие жители чувствуют себя некомфортно из-за увеличения числа бездомных в районе за последние годы, что вызывает у них страх и тревогу. Кристиана Янсен, жительница комплекса у Гай-Фавро, отметила: «Ты никогда не знаешь, как они могут отреагировать. И это очень страшно».
Старое пивоваренное предприятие отказалось дать интервью, отметив, что проект еще находится в стадии планирования и что они сотрудничают с заинтересованными сторонами для разработки концепции, которая поддержит сообщество Чайнатауна, его экономическую деятельность и культурное наследие.
Тем не менее, жители района считают, что проект навязывается извне без учета их мнения и противоречит их желаниям, что вызывает продолжение напряженности и протестов.
