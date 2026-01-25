Сообщество Чайнатауна выступает против проекта размещения бездомных в историческом здании

Жители района Чайнатаун в Монреале выражают сильное несогласие с планами преобразовать историческое здание на улице Котье в центр для проживания бездомных. Около половины населения района подписали петицию против этого проекта.

Петицию, инициированную Центром исследований действий по расовым вопросам (Fo Niemi), поддержали значительная часть жителей, всего около 2500 человек. Niemi отметил, что даже тысяча подписей — это существенная часть сообщества, не считая работников и торговцев.

Конфликт возник осенью прошлого года, когда Старое пивоваренное предприятие (Old Brewery Mission) объявило о намерении приобрести здание S. Davis and Sons, расположенное между старой фабрикой Wing и Конгресс-палатом, чтобы создать там жилье и убежища для бездомных.

Местные жители считают, что район Чайнатаун уже давно сталкивается с проблемой бездомных: многие сейчас занимают пространства вокруг федерального здания Гай-Фавро и на боковых улицах района.

«Нас очень тревожит, что этот проект привлечет людей с наркозависимостью, психическими расстройствами и агрессивным поведением», — заявил Брайант Чанг из Китайской ассоциации Монреаля.

Многие жители чувствуют себя некомфортно из-за увеличения числа бездомных в районе за последние годы, что вызывает у них страх и тревогу. Кристиана Янсен, жительница комплекса у Гай-Фавро, отметила: «Ты никогда не знаешь, как они могут отреагировать. И это очень страшно».

Старое пивоваренное предприятие отказалось дать интервью, отметив, что проект еще находится в стадии планирования и что они сотрудничают с заинтересованными сторонами для разработки концепции, которая поддержит сообщество Чайнатауна, его экономическую деятельность и культурное наследие.

Тем не менее, жители района считают, что проект навязывается извне без учета их мнения и противоречит их желаниям, что вызывает продолжение напряженности и протестов.

