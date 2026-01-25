Аренда в Квебеке: рост, который тревожит

Квебекских арендаторов в 2026 году ожидает очередное повышение квартплаты. Трибунал по административным делам жилья (Tribunal administratif du logement, TAL) предложил ориентировочный рост на уровне 3,1 % — согласно новой методике расчёта, представленной в начале недели.

По данным Объединения жилищных комитетов и ассоциаций арендаторов Квебека (RCLALQ), это один из самых высоких показателей за последние двадцать лет — за исключением 2024 года (4 %) и 2025 года (5,9 %). Впервые ставка рассчитывается на основе среднего индекса потребительских цен за последние три года, что, по мнению властей, делает прогноз более стабильным и предсказуемым.

Однако, как подчёркивают защитники прав арендаторов, 3,1 % — это лишь «минимальный порог». Владельцы недвижимости смогут обосновывать более значительное повышение, учитывая расходы на ремонт, рост муниципальных налогов и страховых взносов.

В Монреале, где средняя аренда двухкомнатной квартиры составляет 1346 долларов в месяц, такое увеличение означает прибавку примерно в 42 доллара — до 1388 долларов. В годовом выражении это более 500 долларов дополнительных расходов для семьи. В Квебеке (городе) аналогичная квартира подорожает примерно на 40 долларов в месяц.

Особое беспокойство вызывает ситуация в резиденциях для пожилых: часть арендной платы, связанная с обслуживанием, может вырасти на 6,7 %, в зависимости от объёма предоставляемых услуг.

Арендаторские организации вновь поднимают вопрос о необходимости жёсткого контроля и создания реестра арендных ставок. Они указывают на опыт Онтарио, где рост платы за жильё ограничен 2,1 % в 2026 году и не превышает 2,5 % уже более десяти лет.

В то же время ассоциация собственников недвижимости CORPIQ приветствует новую формулу. По их словам, упрощённая система расчёта — теперь учитываются лишь четыре ключевых фактора вместо двенадцати — поможет снизить число споров и судебных разбирательств.

Тем не менее для тысяч квебекских семей предстоящий рост квартплаты станет ещё одним испытанием в условиях высокой инфляции и острого жилищного кризиса. И вопрос о доступности жилья вновь выходит на первый план общественной дискуссии.

