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Новости 90% компаний в США и Канаде считают, что угрозы кибербезопасности растут
Кибератака Фото: https://nova.bg/

90% компаний в США и Канаде считают, что угрозы кибербезопасности растут

Степан Артемьевский Май 15, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи 90% компаний в США и Канаде считают, что угрозы кибербезопасности растут отключены 0 Просмотров

78 % респондентов указали на возросшие регуляторные риски

Опрос, проведенный Wall Street Journal среди специалистов по соблюдению нормативных требований, показал, что около 90 % североамериканских компаний столкнулись с возросшими рисками кибербезопасности в 2023 году.

Почти половина опрошенных заявили, что эти возросшие риски являются значительными.

Кроме того, 78 % респондентов указали на возросшие регуляторные риски, а 71 % – на риски, связанные с цифровизацией бизнеса.

WSJ опросила около 300 профессионалов.

Из них около 36 % работают в финансовом секторе, 13 % – в секторе профессиональных и бизнес-услуг и 9 % – в технологическом секторе.

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