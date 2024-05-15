90% компаний в США и Канаде считают, что угрозы кибербезопасности растут

78 % респондентов указали на возросшие регуляторные риски

Опрос, проведенный Wall Street Journal среди специалистов по соблюдению нормативных требований, показал, что около 90 % североамериканских компаний столкнулись с возросшими рисками кибербезопасности в 2023 году.

Почти половина опрошенных заявили, что эти возросшие риски являются значительными.

Кроме того, 78 % респондентов указали на возросшие регуляторные риски, а 71 % – на риски, связанные с цифровизацией бизнеса.

WSJ опросила около 300 профессионалов.

Из них около 36 % работают в финансовом секторе, 13 % – в секторе профессиональных и бизнес-услуг и 9 % – в технологическом секторе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.