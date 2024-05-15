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Новости Google обучает искусственный интеллект понимать происходящее на видео в режиме реального времени
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Google обучает искусственный интеллект понимать происходящее на видео в режиме реального времени

Виктория Христова Май 15, 2024 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Google обучает искусственный интеллект понимать происходящее на видео в режиме реального времени отключены 2 Просмотров

Компания Google представила новую функцию искусственного интеллекта, способную анализировать и понимать происходящее на видео в режиме реального времени.

 

Новинка была представлена накануне ежегодной конференции разработчиков Google I/O.

На видео, опубликованном в Twitter, видно, как новая функция, встроенная в смартфоны Pixel, анализирует сцену на видео.

Когда пользователь спрашивает устройство “Что происходит?”, искусственный интеллект отвечает, что сцена – это подготовка к большому событию, например, конференции или презентации.

Система также распознает символ “I/O”, ассоциирует его с конференцией разработчиков Google и упоминает новые разработки в области ИИ.

Подробности о новых функциях пока не раскрываются, но они напоминают Google Lens, поисковую систему на основе камеры.

Однако показанные функции, такие как взаимодействие с голосовыми командами и работа в режиме реального времени, – это большой шаг вперед.

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