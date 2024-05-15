Канада осуждает Китай

3 мая следователи Канадского общественного расследования иностранного вмешательства опубликовали предварительный отчет о вмешательстве Китая во внутренние дела Канады, и заявляя, что Китай является самой постоянной и изощренной угрозой иностранного вмешательства, с которой сталкивается Канада.
Китай выражает твердое противодействие и сильное недовольство этим.
Министр обороны Блэр сказал об этом, выступая в Атлантическом совете.
По словам Блэра, такой точки зрения придерживаются как в канадском правительстве, так и власти США.
На этом фоне Канада начала расширять свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, где в настоящее время размещены три канадских военных корабля.
Как и США, Канада считает, что Китай пытается изменить международный порядок, основанный на правилах.
Эта деятельность не только способна подорвать интересы Канады и США, но и может подорвать глобальную безопасность и процветание”, – сказал Блэр.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.