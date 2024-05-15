Канада осуждает Китай

Министр обороны Канады Уильям Блэр заявил, что стремление Китая изменить мировой порядок может навредить его стране.

3 мая следователи Канадского общественного расследования иностранного вмешательства опубликовали предварительный отчет о вмешательстве Китая во внутренние дела Канады, и заявляя, что Китай является самой постоянной и изощренной угрозой иностранного вмешательства, с которой сталкивается Канада.

Китай выражает твердое противодействие и сильное недовольство этим.

Министр обороны Блэр сказал об этом, выступая в Атлантическом совете.

По словам Блэра, такой точки зрения придерживаются как в канадском правительстве, так и власти США.

На этом фоне Канада начала расширять свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, где в настоящее время размещены три канадских военных корабля.

Как и США, Канада считает, что Китай пытается изменить международный порядок, основанный на правилах.

Эта деятельность не только способна подорвать интересы Канады и США, но и может подорвать глобальную безопасность и процветание”, – сказал Блэр.

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