Лесные пожары бушуют на юго-западе Канады

Пожарные в Канаде борются с постоянно расширяющимся лесным пожаром в Британской Колумбии и Альберте.

На северо-востоке Британской Колумбии тысячам жителей было приказано эвакуироваться из своих домов в выходные.

Площадь пожара в районе Паркер-Лейк за несколько дней увеличилась в три раза и достигла 5 000 гектаров.

Кроме того, в лесах юго-западной Канады зафиксировано более 100 очагов возгорания.

Отсутствие осадков и сильные ветры способствовали быстрому распространению пожаров, сообщают местные метеорологические службы.

Между тем, смог от пожаров достиг территории США в понедельник. Качество воздуха ухудшилось, особенно в Монтане и Миннесоте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.