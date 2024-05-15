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Новости Лесные пожары бушуют на юго-западе Канады
Фото: https://trafaret-decor.ru/

Лесные пожары бушуют на юго-западе Канады

Виктория Христова Май 15, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Лесные пожары бушуют на юго-западе Канады отключены 4 Просмотров

Пожарные в Канаде борются с постоянно расширяющимся лесным пожаром в Британской Колумбии и Альберте.

 

На северо-востоке Британской Колумбии тысячам жителей было приказано эвакуироваться из своих домов в выходные.

Площадь пожара в районе Паркер-Лейк за несколько дней увеличилась в три раза и достигла 5 000 гектаров.

Кроме того, в лесах юго-западной Канады зафиксировано более 100 очагов возгорания.

Отсутствие осадков и сильные ветры способствовали быстрому распространению пожаров, сообщают местные метеорологические службы.

Между тем, смог от пожаров достиг территории США в понедельник. Качество воздуха ухудшилось, особенно в Монтане и Миннесоте.

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