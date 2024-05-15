Лесные пожары бушуют на юго-западе Канады

На северо-востоке Британской Колумбии тысячам жителей было приказано эвакуироваться из своих домов в выходные.
Площадь пожара в районе Паркер-Лейк за несколько дней увеличилась в три раза и достигла 5 000 гектаров.
Кроме того, в лесах юго-западной Канады зафиксировано более 100 очагов возгорания.
Отсутствие осадков и сильные ветры способствовали быстрому распространению пожаров, сообщают местные метеорологические службы.
Между тем, смог от пожаров достиг территории США в понедельник. Качество воздуха ухудшилось, особенно в Монтане и Миннесоте.
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