Предприятия Монреаля приносят извинения после того, как их сотрудники облили водой спящего бездомного

Два предприятия Монреаля приносят извинения после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина обливает водой спящего бездомного возле витрины магазина в Чайнатауне, чтобы заставить его уйти. Копией видео поделился в Instagram Кевин Каликсте, ведущий подкаста Realpolitik.

На кадрах видно, как женщина спускается с лестницы магазина на бульваре Сен-Лоран с металлическим контейнером с водой. После чего передает его мужчине, который выливает воду на лицо спящему бездомному мужчине. Облитый мужчина вздрогнул и вскочил. “Ты должен проснуться, парень. Ты должен проснуться”, – говорит мужчина, который вылил воду. “Ты не можешь здесь спать”.

События разворачивались в прошлую субботу возле мексиканского ресторана La Toxica Montreal и игрового центра MTL, расположенных по одному и тому же адресу на бульваре Сен-Лоран. В заявлении ресторана говорится, что именно владелец игрового магазина облил бездомного водой.В понедельник он опубликовал пост, в котором сказал, что “искренне сожалеет” о “недавнем видео, которое опубликовал, где именно он обливает бездомного водой”.

В своем посте он утверждает, что бездомный ранее преследовал его клиентов, но это не оправдывает его поведения. «Я признаю, что то, что я сделал, было неправильным и неоправданным”, – говорилось в посте. “С моей стороны было бестактно и неуважительно поделиться подобным поступком в социальных сетях. Я глубоко сожалею о своих действиях и о любой боли, которую они могли причинить. Я признаю свою ошибку и обязуюсь извлечь из нее уроки”, – говорится в сообщении. La Toxica также признала, что это был “неправильный поступок”.

Видео вызвало эмоциональную дискуссию в Интернете о положении бездомных в Монреале и отношении к уязвимым слоям населения города.

“Представьте, что вы тратите время на то, чтобы подняться по лестнице, налить воды в кастрюлю, спуститься обратно, попросить своего друга снять фильм … когда просто разбудить человека не требует никаких усилий”, – прокомментировал один человек в Instagram. “Я возмущен этим жестом”, – написал другой человек. “Бездомный или не бездомный, но вы отнеслись к этому человеку без уважения”.

Офис мэра Монреаля Валери Плант также прокомментировал видеозапись, назвав ее шокирующей и заявив, что ничто не оправдывает физическую агрессию такого рода.

“Мы очень чувствительны к проблемам социального сосуществования, с которыми сталкиваются владельцы магазинов, поэтому на местах задействованы соответствующие ресурсы”, – говорится в заявлении, в котором добавляется, что для решения неотложных вопросов, связанных с бездомными, следует привлекать полицию или сотрудников службы мобильной медицины и социального вмешательства (EMMIS).

Бенуа Ланжевен, член городского совета и оппозиционный критик бездомности и бедности в мэрии, назвал действия этого человека “неприемлемыми”. “Мы не устаем повторять, что за людьми, оказавшимися в уязвимом положении, стоит человек. Давайте повышать осведомленность и помогать друг другу”.

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