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Новости Предприятия Монреаля приносят извинения после того, как их сотрудники облили водой спящего бездомного

Предприятия Монреаля приносят извинения после того, как их сотрудники облили водой спящего бездомного

Виктория Христова Май 15, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Предприятия Монреаля приносят извинения после того, как их сотрудники облили водой спящего бездомного отключены 7 Просмотров

Два предприятия Монреаля приносят извинения после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина обливает водой спящего бездомного возле витрины магазина в Чайнатауне, чтобы заставить его уйти. Копией видео поделился в Instagram Кевин Каликсте, ведущий подкаста Realpolitik.

 

На кадрах видно, как женщина спускается с лестницы магазина на бульваре Сен-Лоран с металлическим контейнером с водой. После чего передает его мужчине, который выливает воду на лицо спящему бездомному мужчине. Облитый мужчина вздрогнул и вскочил. “Ты должен проснуться, парень. Ты должен проснуться”, – говорит мужчина, который вылил воду. “Ты не можешь здесь спать”.

События разворачивались в прошлую субботу возле мексиканского ресторана La Toxica Montreal и игрового центра MTL, расположенных по одному и тому же адресу на бульваре Сен-Лоран. В заявлении ресторана говорится, что именно владелец игрового магазина облил бездомного водой.В понедельник он опубликовал пост, в котором сказал, что “искренне сожалеет” о “недавнем видео, которое опубликовал, где именно он обливает бездомного водой”.

В своем посте он утверждает, что бездомный ранее преследовал его клиентов, но это не оправдывает его поведения. «Я признаю, что то, что я сделал, было неправильным и неоправданным”, – говорилось в посте. “С моей стороны было бестактно и неуважительно поделиться подобным поступком в социальных сетях. Я глубоко сожалею о своих действиях и о любой боли, которую они могли причинить. Я признаю свою ошибку и обязуюсь извлечь из нее уроки”, – говорится в сообщении. La Toxica также признала, что это был “неправильный поступок”.

Видео вызвало эмоциональную дискуссию в Интернете о положении бездомных в Монреале и отношении к уязвимым слоям населения города.

“Представьте, что вы тратите время на то, чтобы подняться по лестнице, налить воды в кастрюлю, спуститься обратно, попросить своего друга снять фильм … когда просто разбудить человека не требует никаких усилий”, – прокомментировал один человек в Instagram. “Я возмущен этим жестом”, – написал другой человек. “Бездомный или не бездомный, но вы отнеслись к этому человеку без уважения”.

Офис мэра Монреаля Валери Плант также прокомментировал видеозапись, назвав ее шокирующей и заявив, что ничто не оправдывает физическую агрессию такого рода.

“Мы очень чувствительны к проблемам социального сосуществования, с которыми сталкиваются владельцы магазинов, поэтому на местах задействованы соответствующие ресурсы”, – говорится в заявлении, в котором добавляется, что для решения неотложных вопросов, связанных с бездомными, следует привлекать полицию или сотрудников службы мобильной медицины и социального вмешательства (EMMIS).

Бенуа Ланжевен, член городского совета и оппозиционный критик бездомности и бедности в мэрии, назвал действия этого человека “неприемлемыми”. “Мы не устаем повторять, что за людьми, оказавшимися в уязвимом положении, стоит человек. Давайте повышать осведомленность и помогать друг другу”.

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