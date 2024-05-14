Может ли рост ипотечных ставок привести к жилищному и ипотечному кризису?

Домовладельцам, продлевающим свои ипотечные кредиты, следует готовиться к увеличению ежемесячных платежей из-за повышения процентных ставок.

По оценкам Центрального банка, к 2026 году средние ежемесячные платежи по ипотечным кредитам с плавающей процентной ставкой могут увеличиться более чем на 60%.

Повышение процентных ставок не привело к массовым дефолтам по ипотечным кредитам, которые пока остаются ниже 0,5%, согласно ежегодному отчету Банка Англии о финансовой стабильности.

Однако Банк предупредил о растущих рисках для финансовой стабильности, поскольку семьи и предприятия сталкиваются с более высокими расходами на выплату кредитов.

“Если еще больше канадцев потеряют работу, уровень безработицы возрастет, эта уязвимость действительно может усилиться”, – говорится в заявлении губернатора Тифф Маклем. “Многие собственника будут не в состоянии выплачивать ипотеку, таким образом создаться напряженная обстановка в экономике.

Примерно половина непогашенных ипотечных кредитов уже была продлена по более высоким ставкам с тех пор, как Центральный банк повысил ставки в марте 2022 года. Семьи пережили эту первоначальную волну благодаря росту доходов, сбережениям и сокращению расходов. Однако в отчете отмечается, что арендаторы в настоящее время сталкиваются с большим финансовым стрессом.

Следующий этап возобновления ипотеки может быть намного сложнее. Многие собственники, чьи ипотечные кредиты будут продлены в ближайшие два года, приобрели жилье в разгар пандемии, когда ставки были на исторически низком уровне, иногда ниже 2%.

Хотя экономисты ожидают, что снижение ставок начнется этим летом, губернатор Маклем сказал, что ставки, скорее всего, будут снижаться медленно и не вернутся к уровню, существовавшему до пандемии.

Наиболее трагично повышение ипотечных процентов ударит по семьям, которые выбрали ипотечные кредиты с плавающей процентной ставкой и фиксированными платежами.

В отчете прогнозируется, что к 2026 году средний ежемесячный платеж для этой группы может увеличиться более чем на 60% по сравнению с существующими платежами. Даже те, у кого ипотека с фиксированной процентной ставкой, на которую, как правило, колебания процентных ставок влияют в меньшей степени, могут столкнуться с потенциальным увеличением платежей более чем на 20% в 2026 году.

Несмотря на предстоящие потрясения с выплатами по ипотечным кредитам, общий прогноз в отчете более позитивный, чем в прошлом году, когда финансовые рынки были потрясены банкротствами банков и потрясениями в пенсионных фондах.

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