Hot Girl Social Club – это место, где женщины Монреаля могут пообщаться друг с другом

Иногда бывает сложно завести новых друзей, и это послужило источником вдохновения для создания “Hot Girl Social Club”, новой группы для общения женщин в Монреале.

“У нас очень позитивная и вдохновляющая атмосфера, и все собрались здесь с открытым сердцем, чтобы встречаться с людьми”, – сказала основательница клуба Валери Шукрун.

Шукрун создала эту группу год назад, когда искала способ познакомиться с другими женщинами-единомышленницами. Она написала в социальных сетях, чтобы узнать, не хотят ли другие женщины присоединиться к ней в ее еженедельных прогулках по городу.

Ее видео стало вирусным.

“Я действительно думала, что мы пригласим несколько девушек на нашу первую прогулку”, – сказала она.

“Нас было около 75 девушек, потом на прогулку согласились пойти аж 400 девушек. Мне пришлось ограничить количество до 100, потому что я подумала: “Это может быть похоже на парад в городе. Возможно, мне понадобится разрешение на это”.

Эти прогулки превратились в общественные мероприятия, все с одной и той же целью: объединить и расширить возможности других женщин.

“Я думаю, что именно тот факт, что женщины доверяют мне, поддерживают эту идею и действительно видят наше будущее, заставляет меня двигаться вперед”, – сказала Шукрун. Честно говоря, я считаю, что это возможность изменить общество к лучшему. Разрушая эти барьеры, мы на самом деле просто даем женщинам пространство для общения, для создания дружеских отношений”.

Их последним мероприятием стало чаепитие, на котором присутствующие размышляли о том, насколько важно это сообщество, особенно в мире, где женщины частоскованы какими-то повседневными рамками.

“Такая атмосфера, такая группа девушек, которые собираются вместе и просто поддерживают и подталкивают друг друга, – это действительно потрясающе”, – сказала участница группы Фанта Диак.

Дейзи Анзелдо, которая является членом клуба с момента его основания, сказала, что у них очень теплая, гостеприимная атмосфера, которая как раз то, что вам нужно. Это отличный способ познакомиться с городом и людьми”.

По словам Валери, хотя популярность клуба продолжает расти и он ориентирован на инклюзивность, на данный момент он предназначен только для женщин.

“Нас много-много раз просили впустить мальчиков, и я не возражаю против этой идеи, но я думаю, что идея создания женского сообщества действительно востребована”, – сказала она. “Я знаю, что мое сообщество ценит тот факт, что они чувствуют себя в безопасности рядом исключительно с женщинами”.

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