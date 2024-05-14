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Новости Велосипедисту выписали штраф за наезд на четырехлетнюю девочку, переходившую улицу
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Велосипедисту выписали штраф за наезд на четырехлетнюю девочку, переходившую улицу

Степан Артемьевский Май 14, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Велосипедисту выписали штраф за наезд на четырехлетнюю девочку, переходившую улицу отключены 14 Просмотров

Велосипедистка сдалась полиции и получила штраф за наезд на четырехлетнюю девочку, которая переходила улицу, чтобы успеть на школьный автобус.

 

Полиция начала расследование после столкновения.

Представитель полиции Монреаля (SPVM) Жан-Пьер Брабант сообщил в субботу, что 31-летняя женщина явилась в полицейский участок на Плато в пятницу днем и встретилась со следователями отдела по расследованию несчастных случаев.

“После встречи ей выдали штраф в размере 131 доллара”, – сказал Брабант. “Велосипедист, как и транспортное средство, должен остановиться, когда перед ним появляется школьный автобус с включенными мигалками и знаками остановки”.

Кодекс безопасности дорожного движения Квебека (HSC) включает в себя множество правил дорожного движения для велосипедистов, в том числе правила поведения рядом со школьными автобусами.

“Велосипедисты должны останавливаться не менее чем в пяти метрах от школьного автобуса, когда у него мигают красные огни”, – говорится в кодексе.

В социальных сетях распространилась видеозапись столкновения, на которой отец и друзья девочки призывают велосипедистов соблюдать правила дорожного движения и снижать скорость в густонаселенных жилых районах.

В четверг на улице Жан-Манс была сбита еще одна девочка.

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