“Мы на грани срыва”: ветераны боятся потерять Верданский дом легионеров из-за высокой арендной платы

Верданский легион – старейшее отделение в Канаде, открывшее свои двери после Первой мировой войны.

Но столетие спустя его члены ведут борьбу за выживание иного рода.

Поскольку счета накапливаются, а срок аренды подходит к концу, члены клуба говорят, что чувствуют себя преданными городом.

“Теперь мы на грани срыва. Срок нашей аренды истекает 31 декабря 2022 года”, – сказал Стэн Киркофф, президент “Верданского легиона”.

В 2011 году филиал продал свое первоначальное здание и переехал в другое, расположенное дальше по улице. Но деньги заканчиваются, и они не могут платить за текущую арендную плату, которая составляет более 5000 долларов в месяц.

“Это расстраивает. Мы никогда не думали, что такое может случиться”, – сказал Киркофф, который является членом клуба уже пять десятилетий.

Он обвинил город в том, что тот отвернулся от ветеранов.

“Мне очень жаль, но так нельзя относиться к ветеранам, их семьям и пожилым людям. Только не через 100 лет. Это вовсе не благодарность.”

Легион надеется, что здание боулинг-клуба “Лоун” в Вердане, которое годами пустовало, станет его новым домом.

Во вторник вечером члены клуба обратились с иском к городскому совету Вердана, но советники отказались передавать ключи.

“К сожалению, город не может предоставить здание одной организации другой, которая в настоящее время находятся в поиске”, – сказал член городского совета Стерлинг Дауни.

Пандемия только усугубила финансовые проблемы для легионов по всему городу и стране, которые изо всех сил пытаются оставаться открытыми из-за роста арендной платы и сокращения числа членов.

“У нас не было дохода. Как вы знаете, наш доход поступает от общественных мероприятий, ужинов и других видов деятельности”, – сказал Кеннет Уэллет, президент провинциального командования Королевского канадского легиона в Квебеке.

Тем временем администрация района надеется, что легион сможет прийти к временному соглашению с арендодателем, и предлагает арендовать помещение филиала в общественном центре Марселя Жиру, но только на почасовой основе.

“Подвал заполнен памятными вещами. Думаю, в конце месяца нам придется устроить распродажу. Мы не сможем взять это с собой, у нас не будет места”, – сказал Киркофф.

Киркофф опасается, что без места, которое можно назвать домом, ветераны потеряют чувство общности.

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