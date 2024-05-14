В Монреале украли внедорожник. Добрый самаритянин на Facebook помог вернуть его

Как и опасалась владелица ресторана из восточного Квебека, посетившая Монреаль, у нее украли внедорожник, но она говорит, что вернула его только благодаря доброте незнакомцев в Интернете, а не полиции.

Перл Моренси, владелица ресторана Côte Est в Камураске, совершает гастрономические туры на своем внедорожнике Toyota по региону Нижний Сен-Лоран. Недавно она приехала в Монреаль, чтобы приобрести местные товары у поставщиков.

Она рассказала CTV News, что была немного обеспокоена судьбой своего внедорожника, учитывая все, что она слышала об угонах автомобилей в Монреале, и даже шутила по этому поводу со своими друзьями. В прошлый четверг с улицы в Роузмонте была украдена ее Toyota 4Runner 2023 года выпуска, в которой было полно местных товаров, которые она купила.

Она говорит, что позвонила в полицию, чтобы сообщить о краже, и несколько часов простояла на обочине улицы, а когда ей надоело ждать, она пошла в полицейский участок и лично написала заявление. Моренси говорит, что ей было ясно, что ее случай не является для них приоритетом, и ей сказали, что она вряд ли снова увидит свой внедорожник, так что она зря тратит время.

Тогда она обратилась к социальным сетям.

Она опубликовала фотографию своего внедорожника с отличительными наклейками и вспоминает, как другие говорили ей: “Забудь об этом, ты его никогда не найдешь” и “Он, вероятно, уже в транспортном контейнере на пути за границу”.

Но затем мужчина, который также работает в сфере общественного питания и прочитал ее пост, заметил ее внедорожник на улице рядом с парком Феликс-Леклерк в районе Мерсье-Хошелага-Мезоннев. Мало того, он увидел человека, подозреваемого в угоне автомобиля, и отправился за ним, попутно фотографируя и снимая на видео.

Человек скрылся с места происшествия, и Моренси говорит, что, хотя она и не поощряет людей брать дело в свои руки, потому что это может быть опасно, она благодарна незнакомцу за то, что он изо всех сил старался помочь ей.

Она благодарит сообщество рестораторов, которые распространили информацию о ее внедорожнике в социальных сетях, заявив, что сообщество рестораторов Монреаля — как франкоязычных, так и англоязычных — проявило солидарность.

“Они проявляют любовь и хотят помочь друг другу”, – сказала она, добавив, что дело не столько в том, что у нее украли внедорожник, сколько в силе сообщества рестораторов.

В последние годы Монреаль стал центром угона транспортных средств, и полиция сообщает о росте числа угнанных автомобилей с 2019 года.

Многие из них оказываются в контейнерах в порту Монреаля, предназначенных для продажи за рубежом.

Полиция также опубликовала статистические данные, свидетельствующие о том, что менее 50% всех угнанных транспортных средств в Монреале возвращаются полицией.

2021 год: возвращено 45% угнанных транспортных средств (2917 автомобилей).

2022 год: возвращено 49% похищенных транспортных средств (4 649 единиц)

2023 год: возвращено 46% похищенных транспортных средств (6 384 единицы)

“Полиция Монреаля (SPVM) призывает всех, кто стал жертвой кражи или располагает информацией, связаться с 911 или местным полицейским участком”, – говорилось в электронном письме.

В прошлом месяце представители CBSA объявили, что вернули почти 600 украденных автомобилей стоимостью 34 миллиона долларов из контейнеров в порту Монреаля.

Полиция Монреаля рекомендует водителям принять меры для предотвращения угона своих автомобилей, в том числе приобрести противоугонные устройства, такие как GPS-навигаторы, иммобилайзеры или блокираторы бортовой диагностики.

“Другие профилактические меры включают приобретение чехла или коробки для блокировки сигнала, излучаемого смарт-ключом автомобиля, – говорилось в электронном письме, – и установку противоугонной планки на рулевом колесе”.

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