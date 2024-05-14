Монреальский художник комиксов удостоен наечататься на почтовой марке Канады

Монреальский график входит в число четырех художников, которых Canada Post наградила возможностью напечататься на марках, поступивших в продажу в пятницу.

Житель Монреаля Мишель Рабальяти был выбран вместе с Честером Брауном, Сетом и двоюродными братьями Джиллиан и Марико Тамаки за их “значительный вклад в жанр и продолжение традиций канадских карикатуристов”, сообщает Canada Post.

Рабальяти начал писать свою серию графических рисунков “Пол” в 1999 году, действие главного героя которых происходило в Монреале.

Комиксы получили множество наград, а Рабальяти был удостоен звания “Лауреат по искусству и литературе Квебека” за его вклад в жизнеспособность и влияние квебекской культуры.

Карикатурист родился в Монреале в 1961 году и начал рисовать комиксы в возрасте 40 лет, проработав несколько лет графическим дизайнером.

Марки и предметы коллекционирования можно приобрести в почтовых отделениях или на сайте Почты Канады.

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