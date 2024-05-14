“Майский дождь” новинок…

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В жизни Ольги происходит то самое событие, которого она так ждала – Марк делает ей предложение! Все происходит как положено: розы, шампанское, но романтику момента нарушают удары в стену – недавно переехавший сосед устроил очередную вечеринку. “Сколько это может продолжаться?”, – сетуют Ольга и Марк. Ольге приходит в голову идея… Как именно она будет бороться с соседом, вы узнаете из новинки интерактивного ТВ eTVnet “Майский дождь”! И самое приятное – ничто не помешает вам наслаждаться фильмом на экране, поскольку на eTVnet все фильмы и передачи из архива демонстрируются БЕЗ РЕКЛАМЫ!

Подписывайтесь на этот отличный сервис и смотрите самые последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач из архива, фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START, а также более 200 каналов, в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок! Есть вопросы? Звоните! +1 (855) 251-65 45. А прямо сейчас включайте фильмы и сериалы на eTVnet!

Горький 53

1953 год. Из-за массовой амнистии в СССР напряженная криминальная обстановка. В это же время в родной город Горький возвращается освободившийся из тюрьмы Иван Астафьев, бывший командир разведвзвода. И тут же становится жертвой нападения бандитов, а затем и ложного обвинения в избиении нападавших. Из беды выручает довоенный знакомый Ивана – капитан Шведов, который устраивает его на работу в спортивное общество “Динамо” обучать милиционеров рукопашному бою.

Маша и море

По повести Лады Лузиной. Линда едет с женихом Шуриком в Крым и приглашает Машу с собой. Там, на окутанном легендами, живописном мысе Фиолент, между Машей и Шуриком возникают нежные чувства, которым они не в силах сопротивляться.

Горько-соленое море любви

Татьяна живет, как и большинство ее сверстниц – она работает, замужем, воспитывает сына. Измена мужа полностью меняет ее привычный ритм жизни. Горе-супруг сбегает, вынеся из дома все, что можно. Татьяна решает развеяться, поехать в Турцию. Там она знакомится с Акинфом, еще не зная, к каким последствиям это приведет.

Между нами глубокое море

Детский психотерапевт из Москвы Андрей Баталов и его жена Вера приезжают в Турцию, чтобы отметить годовщину семейной жизни. Они знакомятся с рыбаком и владельцем небольшого отеля и его русской женой Светланой. Их 10-летний сын Эмиль несколько лет назад внезапно перестал говорить, и Светлана верит, что только доктор Баталов способен вылечить мальчика.

Емеля

Капитан Емелин по прозвищу Емеля, капитаны Васин и Долбунов занимаются расследованиями самых запутанных преступлений, и помогает им в этом эксперт-криминалист Маша Лихачева. Репутация у Емели так себе. Начальник отделения полковник Хитрук его недолюбливает за независимый характер, но вынужден мириться с ним, потому что у Емели хорошая раскрываемость. Харизма, наблюдательность и умение нестандартно мыслить помогают Емеле быстро находить преступников. А смелость и решительность, умноженные на крепкие кулаки, эффективно их обезвреживать.

Отпуск

Геленджик. Семья северян в одиннадцатый раз приезжает отдыхать к семье южан. Саша, старший сын северян, хочет сделать предложение Люсе – дочери южан, с которой он дружит с детства. Но Саша еще не знает, что у нее есть парень. Сашина мама Лариса, устав от выходок непутевого мужа Севы, решает развестись. У Севы есть время до конца отпуска, чтобы спасти брак. В отличие от них, южане только начали свои отношения. Боря недавно начал жить с красоткой Мадиной, но ее всеми силами пытается вернуть бывший – богатейший человек города…

Отпуск летом

Скромная сотрудница регистратуры поликлиники, мать-одиночка бальзаковского возраста, выиграла в лотерею две недели отдыха в роскошном отеле. Это – ее первый летний отпуск за много лет. Она и подумать не могла, что отдых круто изменит ее саму и всю ее жизнь.

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