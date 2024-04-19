«Варшавская мелодия» в Монреале

Они познакомились в декабре 1946 года в консерватории. Она – полька, будущая певица. Он московский студент. Оба только что пережили ужасы войны. Их знакомство друг с другом – это шанс на мирную и счастливую жизнь! Кажется, ничто не в силах помешать их чувствам. Но, как говорит главная героиня пьесы:

“Везде и всюду границы, границы времени, границы пространства, границы государств, границы наших сил…только наши надежды не имеют границ”.