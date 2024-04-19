«Варшавская мелодия» в Монреале

В театральной жизни Монреаля событие, спектакль «ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» – произведение, которое заставит задуматься о смысле жизни и любви.
Сюжет проникнет в самое сердце рассказывая истории о жизни и страстях обычных людей.
Этот спектакль обещает быть исключительным и глубоким театральным опытом.
Описание:
Они познакомились в декабре 1946 года в консерватории. Она – полька, будущая певица. Он московский студент. Оба только что пережили ужасы войны. Их знакомство друг с другом – это шанс на мирную и счастливую жизнь! Кажется, ничто не в силах помешать их чувствам. Но, как говорит главная героиня пьесы:
“Везде и всюду границы, границы времени, границы пространства, границы государств, границы наших сил…только наши надежды не имеют границ”.
Между ними завязываются искренние и настоящие отношения, в которые вмешивается устройство непобедимой машины – государство!
Как сложится их жизнь и какие преграды им предстоит пройти – вы сможете увидеть своими глазами придя на спектакль.
Пьеса написанная Л. Зориным в 1967 актуальна на сегодняшний день, как никогда!
Приглашаем на спектакль, чтобы Вы могли прочувствовать все переживания, счастье и горести наших героев.
В ролях профессиональные драматические артисты:
Александр Кудряшов – Витек
Марина Цуркан – Гелена
Вход на спектакль будет осуществляться по чеку, который Вам придёт на почту после покупки билета. Рассадка свободная.
До встречи на спектакле!
Гастроли в МОНРЕАЛЬ,
19 мая в 19:00
Адрес: 3819 Avenue Calixa-Lavallée; DANS LE PARC LAFONTAINE; Montréal.
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