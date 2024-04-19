Еще один водитель из Монреаля заявил, что кусок бетона упал на его машину во время движения

Тонелль Фенелон в Дорвале, на первый взгляд, в хорошем состоянии, но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что с него сыпались обломки асфальта.
В понедельник днем, когда Грег Демаре и его сын проезжали под мостом на запад, раздался громкий удар по крыше его автомобиля. “Краем глаза я увидел какой-то предмет в воздухе позади машины. Представьте, это был кусок бетона, упавший с эстакады”, – рассказал он. Демаре говорит, что ему повезло — упавший бетон отскочил от багажника и крыши, оставив значительную вмятину, но сам автомобиль не пострадал. равно как и его пассажиры. “Я думаю, что все могло бы сложиться иначе, если бы он попал в лобовое стекло. Я не знаю, каков был бы результат, я полагаю, это произошло бы на одном из наших кругов, и результаты этого могли бы быть катастрофическими”, – сказал он.
Ранее в этом месяце на автомобиль супружеской пары с Западного острова также упал обломок асфальта с трассы, когда они ехали по шоссе 40. Они сообщили, что, по их мнению, обломок упал с эстакады на шоссе 13. Они не пострадали, но их машина была сильно повреждена.”Мы только что увидели, как в нашу сторону летит огромный кусок бетона в форме метеора. И он попал прямо в наше лобовое стекло”, – сказал тогда Дэн Чолева.
В этом случае министерство транспорта проверило эстакаду на шоссе 13 и не обнаружило никаких проблем с конструкцией, а также пришло к выводу, что обломки, вероятно, упали с грузовика, который попал в выбоину. Отвечая на вопрос о проблемах с эстакадой Фенелон, представитель министерства транспорта сказал, что инспекторы проводят расследование. Но для Демаре состояние инфраструктуры по всему городу является серьезной проблемой. “Я думаю, что наше правительство работает в оборонительной манере, а не на опережение, и это вызывает беспокойство”, – сказал он.
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