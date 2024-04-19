Еще один водитель из Монреаля заявил, что кусок бетона упал на его машину во время движения

Еще один автомобилист заявил, что его машина попала под упавший бетон во время движения по острову Монреаль. Житель Пуэнт-Клэр говорит, что его машину повредил бетон, упавший с эстакады на шоссе 20.

Тонелль Фенелон в Дорвале, на первый взгляд, в хорошем состоянии, но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что с него сыпались обломки асфальта.

В понедельник днем, когда Грег Демаре и его сын проезжали под мостом на запад, раздался громкий удар по крыше его автомобиля. “Краем глаза я увидел какой-то предмет в воздухе позади машины. Представьте, это был кусок бетона, упавший с эстакады”, – рассказал он. Демаре говорит, что ему повезло — упавший бетон отскочил от багажника и крыши, оставив значительную вмятину, но сам автомобиль не пострадал. равно как и его пассажиры. “Я думаю, что все могло бы сложиться иначе, если бы он попал в лобовое стекло. Я не знаю, каков был бы результат, я полагаю, это произошло бы на одном из наших кругов, и результаты этого могли бы быть катастрофическими”, – сказал он.

Ранее в этом месяце на автомобиль супружеской пары с Западного острова также упал обломок асфальта с трассы, когда они ехали по шоссе 40. Они сообщили, что, по их мнению, обломок упал с эстакады на шоссе 13. Они не пострадали, но их машина была сильно повреждена.”Мы только что увидели, как в нашу сторону летит огромный кусок бетона в форме метеора. И он попал прямо в наше лобовое стекло”, – сказал тогда Дэн Чолева.

В этом случае министерство транспорта проверило эстакаду на шоссе 13 и не обнаружило никаких проблем с конструкцией, а также пришло к выводу, что обломки, вероятно, упали с грузовика, который попал в выбоину. Отвечая на вопрос о проблемах с эстакадой Фенелон, представитель министерства транспорта сказал, что инспекторы проводят расследование. Но для Демаре состояние инфраструктуры по всему городу является серьезной проблемой. “Я думаю, что наше правительство работает в оборонительной манере, а не на опережение, и это вызывает беспокойство”, – сказал он.

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